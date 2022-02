Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen beweerde in november dat Afghanen niet konden uitreizen met een tijdelijk door Nederland vergeven reisdocument. Zijn eigen ambtenaren zagen wel degelijk mogelijkheden. Dat blijkt uit vrijgegeven stukken, opgevraagd door NU.nl.

In de Tweede Kamer kwam het op 2 november 2021 tot een woordenwisseling tussen oud-minister Knapen en SP'er Jasper van Dijk. Het Kamerlid wilde dat de Nederlandse overheid meer werk maakte van het evacueren van Afghaanse burgers die verbleven in het land dat inmiddels was overgenomen door de Taliban.

Was het niet mogelijk, vroeg Van Dijk zich af, om Afghanen zonder paspoorten met een tijdelijk Nederlands reisdocument het land uit te krijgen? Het gaat dan om zogeheten 'laissez passers': officiële documenten waarmee een land aangeeft dat mensen zonder paspoort door kunnen reizen, ook als het om buitenlanders gaat die naar Nederland komen.

Knapen beweerde in het debat met grote stelligheid dat dit niet mogelijk was. "Wij kunnen iemand geen laissez passer geven in Afghanistan, in Kaboel. Dat heeft geen enkele betekenis en zo iemand komt er ook niet mee in een toestel."

Uit de vrijgegeven stukken blijkt dat de betrokken ministeries al sinds de zomer van 2021 met elkaar in gesprek waren over de mogelijkheid om laissez passers af te geven. Bovendien werden vlak voor de val van Kaboel via DHL dozen met laissez passers naar Afghanistan verstuurd, een zending die overigens nooit aankwam omdat het land op slot ging.

Militairen vertrokken uit Kaboel, tolken bleven achter

Op de ministeries wordt vanaf het voorjaar over de mogelijkheid gesproken om Afghanen met laissez passers te laten vertrekken. "Heel goed om naar creatieve mogelijkheden te kijken om een en ander te versnellen en te vergemakkelijken", aldus een ambtenaar over laissez passers in mei 2021.

Er zitten wel "haken en ogen" aan, omdat de Afghaanse identiteitspapieren "natuurlijk erg fraudegevoelig zijn". Deze discussie vond plaats op het moment dat de laatste Nederlandse militairen Afghanistan verlieten en Kamerleden en veteranen druk begonnen uit te oefenen om tolken die het Nederlandse leger hadden bijgestaan sneller te evacueren.

Op 10 augustus, vijf dagen voor de val van Kaboel, liep de spanning steeds verder op. Uit de stukken blijkt dat het ministerie van Defensie ervoor pleitte om "de paspoortvereiste" te laten vallen, omdat "snelheid belangrijker is dan zorgvuldigheid".

Maar bij Buitenlandse Zaken waren ze daar huiverig voor, ook al ging het om familieleden van tolken die vaak al uitgebreid waren gescreend en die jarenlang met Nederlandse militairen hadden samengewerkt. Wat is de achtergrond van tolken die afkomstig zijn uit een provincie als Uruzgan, dat door de Taliban is bezet, zo vroegen de ambtenaren zich af. "Wie gaat dat controleren, en wanneer?" Ambtenaren van Buitenlandse Zaken bleven dan ook pleiten voor strakke identiteitscontroles.

Tijdelijke reisdocumenten bereikten Kaboel nooit

Twee dagen later voegden de ambtenaren hier nog een argument aan toe: als de paspoortvereisten worden versoepeld, zou dat een "aanzuigende werking" hebben. Meer mensen willen dan proberen om naar Nederland te komen. Maar als duidelijk is wie tot een kerngezin behoort, kan een uitzondering worden gemaakt.

Volgens de ambtenaren kon dan - en dit is in rechtstreekse tegenspraak met wat Knapen in de Kamer zei - een laissez passer worden afgegeven door Nederlandse diplomaten in Kaboel. Vraag was dan wel of de Afghaanse autoriteiten - op dat moment nog de vorige regering - de families zonder paspoort zouden laten vertrekken.

Vanuit Den Haag werden in deze periode de twee dozen met laissez passers naar Kaboel verstuurd, maar die bereikten de stad nooit.

Bericht van ambtenaar over laissez passers op 14 augustus, een dag voor de val van Kaboel. (Inrotatie is vakjargon voor "aankomen op bestemming" en dat is dus inmiddels uitgesloten) Bericht van ambtenaar over laissez passers op 14 augustus, een dag voor de val van Kaboel. (Inrotatie is vakjargon voor "aankomen op bestemming" en dat is dus inmiddels uitgesloten) Foto: WOB Buitenlandse Zaken

Britse diplomaten wilden gezamenlijke actie om mensen weg te krijgen uit Kaboel

Het was inmiddels vijf voor twaalf: de Taliban omcirkelden Kaboel. Veel ambassades hadden te maken met radeloze Afghanen met wie ze jarenlang samenwerkten, die het land wilden verlaten en van wie velen geen paspoort hadden.

De Britse ambassade stelde voor om met de Afghaanse overheid in gesprek te gaan om te kijken of zij de regels gezien de extreme situatie wilden versoepelen. "Goed initiatief", schreef een collega. "Alles wat we kunnen doen om de problemen met de evacuatie van onze mensen op te lossen is een prioriteit voor onze hoofdsteden", reageerde een ander. Een van de diplomaten meldde dat ze een ingang hadden bij het Afghaanse ministerie van Defensie.

Maar Nederland hield de boot af. "Een bestaand systeem veranderen is lastig", aldus een ambtenaar twee dagen voor de val van Kaboel. "We kunnen beter inzetten op snelle paspoortafgifte door de Afghaanse overheid."

Taliban-commandant wilde Afghanen zonder paspoort toelaten tot vliegveld

Drie weken later, toen Kaboel inmiddels in handen van de Taliban was, deed zich een nieuwe mogelijkheid voor om Afghanen zonder paspoort het land uit te krijgen, zo blijkt uit documenten die al in oktober op verzoek van de Kamerleden Kati Piri en Pieter Omtzigt zijn vrijgegeven.

Via een Afghaanse Nederlander waren contacten gelegd met de Taliban-commandant die met een groep strijders wegversperringen had opgeworpen rond het vliegveld. De man liet weten dat hij akkoord was met het vertrek van Afghaanse burgers, van wie een deel een Nederlands paspoort had en een deel niet.

Een groep bezorgde Nederlanders, onder wie Kamerlid Derk Boswijk en oud-Kamerleden Kathleen Ferrier en Ingrid de Caluwé, oefende druk uit op het ministerie om van deze kans gebruik te maken. Aanvankelijk reageerden de ambtenaren positief, want dit zou mogelijk een "dilemma oplossen". Maar even later werd intern anders besloten: "We houden vast aan de lijn van de Nederlandse nationaliteit en het Nederlands paspoort, zeker voor deze eerste vlucht om de missie niet in gevaar te brengen."

De Nederlandse Afghaan die destijds het contact met de Taliban-commandant tot stand bracht, is nog steeds verbijsterd. "Het was een gouden kans om alle mensen die maandenlang zonder eten en geld wachtten op evacuaties daar weg te halen", zegt de man tegen NU.nl.

Tijdelijke reisdocumenten konden wél worden afgegeven

In december diende een rechtszaak waarbij twee Afghaanse gezinnen probeerden hun evacuatie te versnellen. Tijdens de zitting werd uitgebreid over de kwestie van de laissez passers gesproken. Opvallend genoeg zei de landsadvocaat (die de Nederlandse overheid bijstaat in rechtszaken) dat die documenten wel degelijk in Afghanistan konden worden afgegeven.

Maar daarvoor moet Nederland in Afghanistan wél een diplomatieke vertegenwoordiging hebben en die was er sinds augustus niet meer. Ook moesten de Taliban bereid zijn om mensen zonder paspoort uit te laten reizen, iets wat volgens de landsadvocaat niet het geval was. "Als op het vliegveld van Kaboel een paspoort wordt geëist door de machthebbers daar, dan kan Nederland daar feitelijk weinig aan doen."

Advocaat Barbara Wegelin, die de twee Afghaanse families bijstond, wees erop dat landen als Griekenland, Chili en Duitsland er wel in slaagden Afghanen zonder paspoort over land naar Pakistan te krijgen. "Dat wekt bij mij de indruk dat er veel mogelijk is." De Nederlandse staat had volgens haar "niet het onderste uit de kan gehaald".

Tegen NU.nl zegt Wegelin dat de ontwikkelingen van de afgelopen maanden de indruk wekken dat Nederland zich tot het uiterste inspant om maar zo min mogelijk Afghanen die daarvoor in aanmerking komen te evacueren. "Op het moment dat de Taliban-commandant zei dat mensen zonder paspoorten ook met laissez passer konden vertrekken, zei Nederland dat er geen juridische grondslag was. Dat klopte toen niet en dat klopt nu niet."

Op 10 maart debatteert de Tweede Kamer over de Afghaanse evacuaties. Kamerlid Van Dijk laat aan NU.nl weten dat hij de kwestie rond de laissez passers dan aan de orde zal stellen.