Qatar en het Taliban-regime in Afghanistan zijn het eens over een hervatting van evacuatievluchten uit Afghanistan. Dit biedt mensen die het land willen verlaten een kans. In Afghanistan verblijven bijvoorbeeld nog vele honderden Afghanen die naar Nederland mogen komen.

Qatar heeft sinds de machtsovername door de extremistische Taliban in de zomer van 2021 een vooraanstaande rol gespeeld bij het vervoeren van mensen die uit Afghanistan weg willen. Ze konden met Qatarese toestellen van Kaboel naar de Qatarese hoofdstad Doha vliegen.

Maar de vluchten werden maanden geleden gestopt. Vicepremier Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani van Qatar zei dinsdag tegen nieuwssite Axios dat Qatar Airways nu twee keer per week naar Kaboel gaat vliegen. Afghanistan verlaten is heel lastig. Dat komt onder meer doordat veel mensen geen reisdocumenten hebben, de routes over land gevaarlijk zijn en er weinig vluchten vanuit Kaboel zijn.

Kort nadat de Taliban op 15 augustus de macht in de Afghaanse hoofdstad Kaboel hadden gegrepen, evacueerde Nederland tijdens een militaire operatie in een week tijd zo'n 2.500 mensen uit het land. Niet iedereen die daarvoor in aanmerking kwam, kon voor 1 september mee met de defensietoestellen.

De Tweede Kamer had in september veel kritiek op de wijze waarop toenmalig demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag de chaotisch verlopen evacuatie vanuit Afghanistan leidde. De D66-bewindspersoon stapte na een aangenomen motie van afkeuring op. Demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld vertrok een dag later.