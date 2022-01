Vier vrouwen en hun gezinnen hebben een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over een snelle evacuatie vanuit Afghanistan verloren. De gezinnen eisten dat Nederland "extra inspanningen" zou leveren om hen in veiligheid te brengen, omdat de overheid voor haar inwoners moet zorgen. De rechter noemt het onwaarschijnlijk dat zij sneller dan volgens de huidige planning geëvacueerd kunnen worden.

Vertegenwoordigers van de Staat erkennen dat drie van de vier gezinnen naar Nederland gebracht moeten worden, "maar het is niet eenvoudig om dat voor elkaar te krijgen". De evacuatiepoging zou binnen een maand moeten plaatsvinden.

De rechter noemt het "niet aannemelijk" dat de gezinnen sneller geëvacueerd kunnen worden. Daarnaast werd hun evacuatie in de afgelopen periode ook bemoeilijkt doordat niet alle familieleden over een paspoort beschikten.

De rechter oordeelt over een vierde gezin dat in kort geding niet kan worden vastgesteld of die nu wel of niet op de evacuatielijst stond. Het gaat hierbij om de zus van een Afghaanse Nederlander die door Defensie herhaaldelijk naar Afghanistan is uitgezonden. De rechter vindt dat de Staat de beslissing over de evacuatie van het gezin moet heroverwegen. "Tijdens de evacuatiepoging in Kaboel is de communicatie met deze familie uiterst ongelukkig verlopen."

Kort nadat de Taliban op 15 augustus de macht in de Afghaanse hoofdstad Kaboel hadden gegrepen, evacueerde Nederland met een militaire operatie in een week tijd zo'n 2.500 mensen uit het land. Niet iedereen die daarvoor in aanmerking kwam, kon voor 1 september mee met de Defensie-toestellen.

Er kwam veel kritiek op de wijze waarop het vorige (demissionaire) kabinet de chaotisch verlopen evacuatie leidde. Dat leidde tot onder meer het vertrek van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag.

Advocaat Barbara Wegelin, die de gezinnen bijstaat, laat in een reactie weten dat ze blij is voor de drie gezinnen die toezegging hebben gekregen dat ze begin februari geëvacueerd zullen worden. "We hopen dat de minister nu echt alles op alles zet voor deze gezinnen", laat Wegelin in een verklaring weten. "Tegelijk betreuren de families het dat deze juridische stappen überhaupt nodig waren om deze duidelijkheid te krijgen."

In de zaak van het vierde gezin hoopt Wegelin dat de Staat gehoor zal geven aan de oproep van de rechter om coulance te tonen na alle onduidelijkheid over de vraag of de vrouw en haar gezin nu wel of niet geëvacueerd zouden worden "Ze is niet alleen de zus van een Afghanistanveteraan, maar ook een vrouwelijke verdediger van vrouwenrechten."