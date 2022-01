De bevolking van Afghanistan heeft steeds meer te lijden onder armoede en hongersnood, zeggen Stichting Vluchteling en Save the Children tegen NU.nl. Noodhulp moet volgens de twee hulporganisaties die ter plaatse actief zijn snel op gang komen, want de winter is aangebroken in het Aziatische land. Maar Nederland weet nog niet hoeveel extra geld het kan doneren voor humanitaire hulp aan de inwoners van Afghanistan en wanneer dat bij hen aankomt.

"Nederland heeft nog geen beslissing genomen", laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NU.nl weten. De Tweede Kamer houdt op 27 januari een commissievergadering over toekomstige hulp aan Afghanistan.

De VN vroeg de lidstaten dinsdag om een recordbedrag van 5 miljard dollar (ongeveer 4,4 miljard euro) voor extra humanitaire hulp aan het land. Volgens de VN hebben op dit moment 24,4 miljoen Afghanen direct humanitaire hulp nodig. Dat komt neer op bijna 60 procent van het totale aantal inwoners van het land.

In september haalde de VN bij een donorconferentie voor het noodlijdende Afghanistan 850 miljoen euro op. Nederland droeg toen 23,5 miljoen euro bij.

Humanitaire hulp Afghanistan bevroren wegens machtsovername Taliban

Sinds de machtsovername door de Taliban stopten veel landen met het bieden van humanitaire hulp aan Afghanistan. Ook Nederland deed dat, om te voorkomen dat de hulp in handen van de terreurgroep zou vallen.

Nederland stelt voorwaarden aan toekomstige humanitaire hulp aan Afghanistan, liet toenmalig demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn begin januari weten aan de Tweede Kamer. De hulp moet ook beschikbaar zijn voor vrouwen en meisjes. De Taliban mogen zich bovendien niet bemoeien met hulpprojecten en het verdelen en uitbetalen van hulpgeld.

Stichting Vluchteling: 'Elke dag later hulp kost mensenlevens'

Stichting Vluchteling roept het Nederlandse kabinet ertoe op haast te maken met doneren. "Elke dag dat we later in actie komen kost mensenlevens, door gebrek aan medische zorg, voedsel of een dak boven het hoofd", zegt directeur Tineke Ceelen van de hulporganisatie tegen NU.nl.

Volgens Ceelen is babymelk onbetaalbaar geworden in Afghanistan. Snelle humanitaire hulp aan de Afghanen zou ook in het belang van Nederland zijn. Ons kabinet wil het liefst dat Afghaanse vluchtelingen niet naar ons land komen.

"Als meer dan de helft van de bevolking niet weet hoe ze brood op tafel moeten krijgen, dan kun je op twee vingers natellen dat ze het land willen ontvluchten", voorspelt Ceelen. Nederland zou daarom ook andere landen ertoe moeten aansporen om snel humanitaire hulp te bieden.

Een zwaar ondervoed kind krijgt eind oktober 2021 medische hulp in het Mir Veys-ziekenhuis in de Afghaanse stad Kandahar. Een zwaar ondervoed kind krijgt eind oktober 2021 medische hulp in het Mir Veys-ziekenhuis in de Afghaanse stad Kandahar. Foto: Getty Images

Save the Children: 'Een miljoen kinderen kunnen sterven'

De situatie in Afghanistan is de afgelopen maanden verergerd, zegt Fiona McSheehy namens hulporganisatie Save the Children vanuit de Afghaanse hoofdstad Kaboel tegen NU.nl. De directeur van de Afghaanse tak van de hulporganisatie komt veel ondervoede kinderen tegen.

"Het vriest hier in Kaboel nu de hele dag", zegt McSheehy. "We moeten opschieten met de humanitaire hulp, want over vier tot zes weken zijn delen van het land niet meer te bereiken als gevolg van het slechte weer. Zonder internationale hulp kunnen binnen drie maanden een miljoen Afghaanse kinderen sterven."

'Mensen stoken plastic om warm te blijven'

"Veel Afghanen hebben sinds de machtsovername door de Taliban geen werk meer en dus geen geld", aldus Ceelen. "Dat betekent niet alleen dat ze geen voedsel kunnen kopen, maar ook dat ze geen geld hebben voor brandstof om warm te blijven. Nu horen we dat mensen plastic stoken, ze proberen alles om maar warm te blijven."

Volgens Ceelen komt de situatie de veiligheid in Afghanistan niet ten goede. De inwoners van het land zijn volgens de directeur van Stichting Vluchteling wanhopig en dat kan er mogelijk toe leiden dat ze overvallen gaan plegen om te overleven. Hierdoor zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.