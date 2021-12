Nederland heeft nog eens 573 mensen uit Afghanistan weten weg te krijgen, meldt het AD maandag. De evacuaties vonden plaats na het einde van de Nederlandse evacuatiemissie in Kaboel.

Uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de meeste evacués (352) via de zogeheten Doha-route naar ons land kwamen. Via het Pakistaanse Islamabad waren dat er nog eens 221.

Deze mensen waren onder de streng islamitische Taliban, die in augustus de macht grepen, hun leven niet zeker. Het gaat om mensen met een Nederlands paspoort of een Nederlandse verblijfsvergunning (228), om tolken of andere betrokkenen bij militaire of politiemissies (218) en Afghanen die voor Nederlandse hulpprojecten hebben gewerkt (127). De cijfers zijn inclusief gezinsleden.

Kort nadat de Taliban op 15 augustus de macht in de Afghaanse hoofdstad Kaboel hadden gegrepen, evacueerde Nederland met een militaire operatie in een week tijd zo'n 2.500 mensen uit het land. Niet iedereen die daarvoor in aanmerking kwam, kon voor 1 september mee met de defensietoestellen.

De Tweede Kamer had in september veel kritiek op de wijze waarop toenmalig demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag de chaotisch verlopen evacuatie vanuit Afghanistan leidde. De D66-bewindspersoon stapte na een aangenomen motie van afkeuring op. Demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie vertrok een dag later.