De Verenigde Naties (VN) willen de Taliban 6 miljoen dollar (ongeveer 5,4 miljoen euro) per jaar betalen om het VN-personeel te beschermen, meldt persbureau Reuters. Experts vragen zich af of dit de sancties van de VN en de VS tegen Afghanistan schendt.

De betalingen zouden 2022 ingaan, meldt het persbureau op basis van een document en een gespecialiseerde bron. Iedere maand krijgen Taliban-strijders volgens de voorgenomen afspraken salaris en een toelage om eten te kopen.

Personeelschef Sirajuddin Haqqani van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt een sleutelrol rond de betalingen. Hij staat op een sanctielijst van de VN en de lijst van meest gezochte personen van de Amerikaanse opsporingsdienst FBI.

Volgens experts kunnen de betalingsafspraken in strijd zijn met de sancties van de VN tegen Afghanistan. Alle bezittingen van de Taliban in de meeste lidstaten zijn bevroren. Zakendoen met de Taliban, inclusief de levering van fondsen, goederen of diensten, is verboden.

De VN laat in een reactie weten dat het orgaan als werkgever de plicht heeft de werknemers te beschermen. De situatie in Afghanistan is sinds de Taliban in augustus de macht grepen onveilig. De terreurgroep executeert Afghaanse overheidsmedewerkers. Duizenden Afghanen probeerden sinds augustus het land te ontvluchten. Nederland reageerde te laat op de alarmsignalen.