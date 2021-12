De crisis in Afghanistan deed tot op het laatste moment nauwelijks alarmbellen rinkelen op de ministeries in Den Haag, blijkt uit een donderdag verschenen eerste terugblik op de evacuatie door Crisisplan. "We dachten dat we het in de hand handen", zegt één van de geïnterviewden.

In de aanloop naar de val van Kaboel op 15 augustus was van enige urgentie in Den Haag nauwelijks sprake, stellen de onderzoekers vast. Bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) werken maar twee mensen die zich met de evacuaties van tolken bezighouden. Dat onderwerp speelt op dat moment al maanden.

Die twee ambtenaren krijgen in maart van dit jaar ook de taak erbij de mogelijke evacuatie van lokaal ambassadepersoneel voor te bereiden. "Het tempo rond dit dossier is lang tijd niet hoog", stellen de onderzoekers vast. Een van de (anoniem opgevoerde) ambtenaren zegt: "Het proces kabbelde een beetje voort." Achteraf geven de betrokkenen tegenover de onderzoekers toe dat "dit tempo met de kennis van nu te laag was".

Ook op het ministerie van Defensie wordt er nauwelijks enige urgentie gevoeld. In mei van dit jaar vertrokken de laatste militairen die nog in Afghanistan actief waren en die afbouw "deed de aandacht voor Afghanistan enigszins verslappen". Ook in de aanloop naar de val van Kaboel is er op het ministerie geen crisissfeer, constateren de onderzoekers. "Vakanties en watersnood in Limburg worden genoemd als afleidende gebeurtenissen." Defensie kwam volgens de onderzoekers pas in crisis-stand "toen de tanks van de Taliban al door de stad reden."

Signalen over opmars Taliban werden niet op waarde geschat

Als verzachtende omstandigheid voeren de onderzoekers aan dat ook andere landen de val van Kaboel niet zagen aankomen. Maar signalen die duiden op een snelle opmars van de Taliban "werden niet op waarde geschat". Zo meldde de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst op 6 augustus dat de Taliban-strategie "sneller werkt dan verwacht". En ook de ambassade in Pakistan laat weten dat "het gevoel is dat de ontwikkelingen in Afghanistan snel kunnen gaan".

Ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze toch het beste geïnformeerd moesten zijn, bleven ze te lang vasthouden aan een scenario waarbij het nog maanden zou duren voordat de Taliban de macht in handen zouden krijgen. Zo werd er rekening gehouden met een langdurige omsingeling van de stad Kaboel. "We dachten dat we het in de hand hadden", zei een van de betrokkenen tegen de onderzoekers.

Het feit dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol nog op 5 augustus een brief aan de Europese Commissie ondertekent waarin ervoor wordt gepleit om de uitzetting van Afghanen door te laten gaan duidt volgens de onderzoekers op "het bestaan van een blinde vlek in Den Haag".

Hoe kwam het rapport over de evacuaties uit Kaboel tot stand Het rapport is geschreven op basis van memo’s, Whatsapp-berichten, e-mails en verslagen.

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met achttien sleutelfiguren bij de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

Het rapport is geschreven door een team onder leiding van de Leidse hoogleraar Publieke Instituties en Governance Arjen Boin

In hun voorwoord schrijven ze dat veel van de onvolkomenheden die worden geconstateerd door betrokkenen worden onderkend en herkend.

Dit rapport loopt vooruit op een grotere evaluatie waarvoor het kabinet oud-minister Frank de Grave van Defensie vroeg als voorzitter. Maar hij trok zich na kritiek uit de Tweede Kamer terug

Sleutelfiguren vierden vakantie

Volgens onderzoekers zijn de alarmbelletjes niet gehoord of begrepen, waarbij het niet hielp dat sleutelfiguren op vakantie waren en ook richtte Nederland zich teveel op "gelijkgestemde landen" waarbij signalen van andere landen werd 'weg gerationaliseerd".

Als de crisis eenmaal een feit is en de evacuaties in volle gang zijn, komt D66-Kamerlid Salima Belhaj op 18 augustus met een motie op grond waarin de regering wordt opgeroepen naast de tolken en het ambassadepersoneel ook anderen te evacueren. Die motie, zo blijkt nu, wordt op het ministerie met opgetrokken wenkbrauwen ontvangen; ze zijn er bang voor de zogenaamde "aanzuigende werking".

Goedbedoelde interventies van Kamerleden maakten taak niet lichter

Tijdens de evacuaties waren er verschillende Kamerleden, waaronder CDA'er Derk Boswijk die zich persoonlijk inzette voor het naar Nederland halen van onder meer mensenrechten activisten, journalisten en voorvechters van vrouwenrechten. Deze "goedbedoelde interventies van Tweede Kamerleden maakten de taak voor de diplomaten en militairen in Kaboel niet lichter", noteren de onderzoekers. Ook de stroom Kamervragen hielp niet, omdat meerdere beleidsmedewerkers hier "dag en nacht voor vrijgemaakt moesten worden".

Voor de flexibiliteit en betrokkenheid van de betrokken ministers tekenen de onderzoekers veel waardering op, hoewel premier Mark Rutte "eerder de regie had kunnen pakken". Ook had "met de kennis van nu" het evacuatieproces beter verlopen als de bewindslieden de procedures ter beoordeling van evacuees eerder hadden versoepeld.

Zelfs in de meest kritieke fase hielde ministers zich op detailniveau bezig met de categorisering en toelating van evacués. In de praktijk kwam het er uiteindelijk op neer dat iedereen die het vliegveld bereikte op een vlucht naar Nederland werd gezet. Volgens de onderzoekers hadden bewindslieden de "crisisprofessionals" ter plekke meer autonomie moeten geven.

De demissionaire ministers Kamp van Defensie en Knapen van Buitenlandse Zaken schrijven aan de Tweede Kamer dat het rapport "waardevolle inzichten" verschaft en "nuttige aanbevelingen" geeft. Voor de zomer, zo kondigden de ministers aan, zal aan de Kamer worden gemeld wat met de voorgestelde verbeterpunten worden gedaan.