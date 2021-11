Italië heeft asiel verleend aan de Afghaanse Sharbat Gula, die in 1984 wereldberoemd werd als 'het meisje met de heldergroene ogen' nadat ze op de cover van National Geographic was verschenen. De vrouw werd samen met andere Afghanen door Italië geëvacueerd nadat de Taliban in augustus de macht hadden overgenomen, meldt de Italiaanse regering donderdag.

Gula had Italië om hulp gevraagd bij het verlaten van Afghanistan. De Italiaanse premier Mario Draghi zegt in een verklaring dat zijn land haar gaat helpen bij haar integratie.

De inmiddels 49-jarige vrouw werd tijdens de oorlog in Afghanistan gefotografeerd door Steve McCurry. Dat gebeurde in een vluchtelingenkamp in Pakistan, waar ze met haar familie heen was gevlucht.

Bijna direct na de verschijning op de cover van National Geographic werd de foto uitgeroepen tot een van de meest iconische covers aller tijden. Als 'meisje met de heldergroene ogen' groeide ze uit tot symbool van Afghaanse vluchtelingen en de oorlogen in het land. Fotojournalist McCurry wist haar in 2002 opnieuw te fotograferen.

In 2016 werd Gula opgepakt door de Pakistaanse politie omdat ze officials had omgekocht om een identiteitskaart te krijgen voor haar en haar kinderen. Ze riskeerde veertien jaar cel, maar na inspanningen door Afghanistan mocht ze terugkeren naar haar geboorteland.