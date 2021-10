De Taliban beloven de nabestaanden van plegers van zelfmoordaanslagen een stuk land, kleding en geld, meldt nieuwszender Al Arabiya woensdag. De terreurorganisatie die sinds augustus aan de macht is in Afghanistan, ziet de mensen die in het land zelfmoordaanslagen pleegden namens de Taliban als helden.

Sirajuddin Haqqani, de interim-minister van Binnenlandse Zaken van Afghanistan, noemde de zelfmoordterroristen dinsdag tijdens een toespraak in het bijzijn van enkele van hun nabestaanden "helden van de islam en het land." De Taliban-politicus deelde na afloop van zijn toespraak per omgekomen aanslagpleger 10.000 Afghani (ongeveer 96 euro) uit aan diens aanwezige familieleden.

Ook deelde Haqqani kleding uit aan de nabestaanden. Zij en de nabestaanden van andere plegers van zelfmoordaanslagen uit naam van de Taliban kunnen ook op stukken grond rekenen.

Afghanistan zucht al jaren onder zelfmoordaanslagen, waarbij soms veel doden vallen. Volgens de onafhankelijke Mensenrechtencommissie van Afghanistan pleegden terroristen tot medio vorig jaar in een tijdsbestek van negen maanden zeventien aanslagen en aanvallen op moskeeën, imams en gelovigen. Zeker 170 personen kwamen hierbij om het leven.

Sinds de Taliban in Afghanistan de macht hebben, zijn aanslagen nog aan de orde van de dag. Met de Taliban rivaliserende terreurgroepen zoals Islamitische Staat (IS) eisen de aanslagen regelmatig op.