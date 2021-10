De Taliban beloven om de beveiliging van sjiitische moskeeën in Afghanistan op te schroeven na twee bloedige aanslagen in twee weken tijd. Daarbij kwamen in totaal ruim honderd personen om het leven.

Islamitische Staat (IS) heeft de laatste aanslag van vrijdagmiddag opgeëist. In een verklaring liet de terreurorganisatie weten dat twee van haar aanhangers de bewakers van de moskee doodschoten en zichzelf vervolgens te midden van honderden gelovigen opbliezen.

Bij de aanslag in Kandahar kwamen zeker 41 personen om het leven en raakten 70 personen gewond, maar autoriteiten verwachten dat het dodental nog flink zal stijgen omdat een groot aantal gewonden er slecht aan toe is. Vorige week kwamen bij een andere zelfmoordaanslag bij een sjiitische moskee in Afghanistan tachtig personen om het leven en raakten ruim 140 inwoners gewond.

Moskeeën werden beveiligd door vrijwilligers met wapenvergunning

Het hoofd van de regionale politie in Kandahar heeft beloofd dat alle sjiitische moskeeën voorlopig op bescherming van de politie kunnen rekenen. De moskeeën werden vooralsnog beveiligd door vrijwilligers die een speciale vergunning toegekend kregen om wapens te dragen.

"Helaas konden zij dit gebied niet beschermen en in de toekomst zullen we speciale beveiligers aanstellen om de veiligheid binnen moskeeën te garanderen", schrijven de Taliban in een verklaring.

Sinds 2014 zijn in Afghanistan jihadisten actief die wedijveren met de Taliban en zich Islamitische Staat in de Provincie Khorasan (ISKP) noemen. Het gaat om mogelijk drieduizend soennitische extremisten uit Pakistan en overgelopen Taliban-strijders. Deze terreurgroep is in oorlog met de Taliban en is al jaren berucht vanwege bloedige aanslagen op sjiieten.

De Taliban hebben de sjiitische minderheid tijdens hun schrikbewind in de jaren 1996 tot 2001 zelf ook vervolgd.