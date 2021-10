De Verenigde Staten hebben nabestaanden van een droneaanval in Kaboel waarbij Afghaanse burgers om het leven kwamen een schadevergoeding aangeboden. Het is niet duidelijk welke financiële compensatie de families ontvangen. De nabestaanden krijgen ook de kans om naar de VS te verhuizen.

Op 29 augustus volgden Amerikaanse inlichtingendiensten acht uur lang een witte Toyota omdat zij vermoedden dat een militant van Islamitische Staat (IS) het voertuig bestuurde, en er mogelijk een bom mee werd vervoerd. Vervolgens werd het voertuig gebombardeerd. Tien mensen uit dezelfde familie, onder wie zeven kinderen, kwamen bij de aanval om het leven.

De nabestaanden hadden al eerder een compensatie geëist en willen ook dat er een persoonlijk excuus komt voor de fout van de inlichtingendiensten.

Bij de droneaanval kwam ook de bestuurder van de auto om het leven, een hulpverlener van een internationale voedings- en onderwijshulporganisatie. Het Pentagon zou donderdag een videobelgesprek met oprichter en voorzitter Steven Kwon hebben gehad, schrijft The Guardian. Het is onduidelijk welke afspraken beide partijen hebben gemaakt.

Amerikaanse legerleiding spreekt van 'tragische fout'

Generaal Frank McKenzie van het Amerikaanse leger had eerder al zijn excuses aangeboden voor de "tragische beslissing" en erkende dat er een fout was gemaakt. Ook de Amerikaanse minister van Defense Lloyd Austin ging door het stof.

De VS voerde de droneaanval uit terwijl veel landen evacuatiepogingen uitvoerden vanaf de luchthaven in Kaboel. Terwijl vliegtuigen op- en af vlogen naar de Afghaanse hoofdstad, voerde terreurorganisatie IS-K een bloedige aanslag uit bij een van de poorten van de luchthaven, waarbij zeker 170 mensen om het leven kwamen. De droneaanval gold als vergeldingsactie op die aanslag.