Een Afghaanse tolk die voor Nederland heeft gewerkt tijdens een internationale missie is in de nacht van woensdag op donderdag vermoord in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Dat bevestigen bronnen aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat een tolk die op de Nederlandse evacuatielijst stond is vermoord.

Volgens zijn familie kwamen de Taliban 's nachts langs bij het huis waar de 36-jarige tolk verbleef. "Ze vroegen om hem en toen hij bevestigde wie hij was, begonnen ze ineens met een AK-47 op hem te schieten. We zijn hem verloren."

De man verbleef en sliep de afgelopen weken regelmatig op verschillende locaties. Reizen werd voor hem echter steeds moeilijker. "Vrienden en familie weigerden hem nog langer onderdak, omdat hun leven ook in gevaar zou zijn als de Taliban weten dat hij bij hen logeert", aldus een broer van de tolk.

Er zou ook zijn geschoten op de vader van de tolk, maar die overleefde dat. De familie zegt dat zowel de vader als de moeder in levensgevaar is en ze hopen dat zij alsnog door Nederland kunnen worden geëvacueerd. Zij zouden ook op de Nederlandse evacuatielijst staan.

Vorige maand kregen Afghaanse tolken al brieven van de Taliban, waarin ze gesommeerd werden voor een rechtbank te verschijnen.

Kabinet wacht op bevestiging

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen kon het nieuws donderdagochtend nog niet bevestigen. Wel onderstreept hij de noodzaak om de groep van 2.100 Afghanen die Nederland wil opnemen daar "zo snel als mogelijk" weg te halen.

"Als het zo is, is het een drama. Maar we hebben nog geen bevestiging. We kunnen er niets naders over zeggen, behalve dat we zo snel mogelijk gaan achterhalen hoe het zit en of het klopt of tolk op de lijst stond."

Knapen zei de Kamer per brief te informeren zodra er meer informatie beschikbaar is.

Demissionair minister van Defensie Henk Kamp zei donderdagochtend dat inmiddels 880 tolken en gezinsleden uit Afghanistan zijn weggehaald door Nederland. Op dit moment zijn 29 Afghaanse evacués onderweg vanuit Pakistan naar Nederland. Er zouden nog zo'n 330 Afghanen op de lijst met te evacueren personen staan.