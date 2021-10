Leiders van de G20 komen dinsdag digitaal bijeen in Rome voor een top over Afghanistan. Ze bespreken eventuele hulp aan de Afghaanse bevolking en de relaties met de Taliban. Die terreurgroep probeert met gesprekken het economische isolement en de humanitaire crisis van Afghanistan te doorbreken.

De Taliban grepen in augustus na twintig jaar buitenlandse militaire aanwezigheid de macht in Afghanistan. Sindsdien kwamen de gesprekken met de terreurgroep op gang.

Taliban-leiders voeren dinsdag persoonlijk overleg met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Dat doen ze in Qatar, zegt de Afghaanse interim-minister van Buitenlandse Zaken Amir Khan Muttaqi.

Daaraan gingen al ontmoetingen met Amerikaanse, Duitse en Britse hoogwaardigheidsbekleders vooraf. Bij de eerste gesprekken met de Verenigde Staten legde de terreurgroep de focus op humanitaire hulp aan het land. Volgens de Verenigde Naties dreigt zich in Afghanistan een humanitaire catastrofe te ontvouwen.

Afghaanse economie op rand van afgrond door isolement

Afghanistan staat sinds de aftocht van Amerikaanse en andere westerse troepen, en de machtsgreep door de Taliban afgelopen zomer op de rand van de afgrond. Het nieuwe Taliban-bewind zoekt naarstig naar een uitweg uit zijn isolement om de economie van de ondergang te redden. Veel ontwikkelingshulp is stopgezet, voedsel wordt steeds duurder en de werkloosheid neemt toe.

"We willen positieve betrekkingen met de hele wereld", bezwoer interim-minister Khan. "We geloven in evenwichtige internationale betrekkingen. We denken dat zo'n uitgebalanceerde band Afghanistan kan redden van instabiliteit."