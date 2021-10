De Taliban leggen bij de eerste gesprekken met de Verenigde Staten sinds de terreurgroep in augustus de macht greep in Afghanistan de focus op humanitaire hulp aan het land, meldt Al Jazeera zaterdag.

De gesprekken tussen de Taliban en de VS zijn de eerste waarbij beide partijen persoonlijk aanwezig zijn sinds de terreurgroep in augustus na twintig jaar buitenlandse militaire aanwezigheid de macht greep in Afghanistan. De VS en de Taliban voeren zaterdag en zondag gesprekken in Doha, de hoofdstad van Qatar.

Afghanistan is een belangrijke ontvanger van buitenlandse hulpgelden. VN-topman António Guterres waarschuwde eind augustus voor een humanitaire ramp in het land. Hongersnood dreigt voor een derde van de 38 miljoen Afghanen en bijna de helft heeft hulp nodig, benadrukte Guterres toen.

Volgens Amir Khan Muttaqi, de interim-minister van Buitenlandse Zaken van Afghanistan, zet zijn interim-regering vooral in op humanitaire hulp aan het land. Ook zouden de gesprekken zaterdag draaien om de invulling van het akkoord dat de Taliban en de VS hadden bereikt over de terugtrekking van buitenlandse troepen uit Afghanistan.

Taliban vragen VS om buitenlandse tegoeden Afghaanse centrale bank

Volgens Khan heeft de Afghaanse delegatie de VS gevraagd om de in augustus bevroren buitenlandse tegoeden van de Afghaanse centrale bank weer vrij te geven. Die stap was gezet om te voorkomen dat het geld in handen van de Taliban zou vallen.

In de lezing van de interim-minister hebben de Amerikanen de Afghanen vaccins tegen COVID-19 aangeboden. Nog geen 4 procent van de inwoners van Afghanistan is volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO volledig gevaccineerd tegen de longaandoening.

De Amerikanen lieten vrijdag weten dat de gesprekken met de Taliban niet betekenen dat het land de terreurgroep erkent als rechtmatige zittende macht in Afghanistan. De VS zet vooral in op veilige evacuatie van alle personen die het Aziatische land willen verlaten en op het respecteren van de mensenrechten.