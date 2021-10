Partijen uit zowel de oppositie als de coalitie hebben felle kritiek op demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) naar aanleiding van een interview in het AD over Afghanistan. Daarin zei de bewindsvrouw zaterdag dat er mogelijk 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen en dat te veel migratie uit het land kan leiden tot een kennistekort in Afghanistan.

Kamerleden verwijten Broekers-Knol argumenten van de terreurgroep de Taliban over te nemen en te strooien met cijfers die niet kloppen.

Na de overname van Afghanistan door de Taliban ontving het ministerie van Buitenlandse Zaken in totaal zo'n 23.000 mails met hulpverzoeken van mensen die zeggen voor de Nederlandse missie in het land te hebben gewerkt.

Een precieze analyse van de mails wordt volgende week verwacht. Sommige mails zullen namens meerdere mensen zijn gestuurd, maar de verwachting is dat er ook dubbele mails tussen zitten.

Broekers-Knol rekent als volgt in het interview: "Als die 23.000 mails allemaal van één persoon zijn, en die willen allemaal vaak hun gezin meenemen - maal vijf, reken ik altijd maar - zijn dat 100.000 mensen. Mijn eerlijke antwoord is nee. Dat kunnen we niet aan."

"Bizar", zegt D66-Kamerlid Salima Belhaj over het interview. Zij was een van de drijvende krachten achter een oproep aan het demissionaire kabinet om Afghanen op te vangen die nu gevaar lopen omdat ze voor Nederland werkten. "Heb maar één woord voor haar uitspraken: afschuwelijk. Ik blijf in ieder geval wél hard werken om de bedreigde Afghanen hierheen te halen."

Broekers-Knol gebruikte hetzelfde argument als de Taliban

De Taliban hebben zelf ook het braindrainargument gebruikt om te voorkomen dat mensen vertrekken en Afghanistan te kampen krijgt met een gebrek aan kennis. Zij zijn nodig om het land op te bouwen, zo redeneert de extremistische organisatie.

Volgens CDA'er Derk Boswijk is "zwaaien met potentieel 100.000 vluchtelingen echt onzin. Als je met de ngo's praat, dan weet je dat de aantallen vele malen kleiner zijn. En het lijkt me niet verstandig om het frame van de Taliban, de braindrain, over te nemen. Dit interview zorgt alleen maar voor misleiding en weer een hoop ruis."

Kati Piri van de PvdA vindt het interview "hersenloos en harteloos". Don Ceder (ChristenUnie) noemt het "zeer ongepaste en pijnlijke uitspraken van staatssecretaris Broekers-Knol".

De staatssecretaris "doet niet alleen uitspraken die de Taliban zelf ook doen, ze strooit ook weer met cijfers die niet kloppen", zegt Marieke Koekkoek van Volt. Zij wil uitleg van demissionair premier Mark Rutte.