De Taliban sommeren Afghaanse tolken om voor de rechter te verschijnen. In brieven die de NOS heeft ingezien, staat dat de Taliban wraak zullen nemen op hun werkzaamheden voor landen zoals Nederland, en dat hun families in gevaar komen als de tolken niet in de rechtbank op komen dagen.

De uitgebreidste brief is begin vorige maand verstuurd aan de familie van een tolk die voor de Europese politiemissie in Afghanistan heeft gewerkt. Er staat in dat hij ervan wordt verdacht als tolk voor buitenlanders te hebben gewerkt en dat hij "hun oneerbare, verboden geld" heeft ontvangen.

Teksten uit de brieven zijn onder andere: "We gaan wraak nemen. Als we jou zelf niet te pakken krijgen, dan zullen we met jouw naasten en familieleden afrekenen." Ook zeggen tolken tegen de NOS dat ze ondergedoken zitten en dat de Taliban naar hen op zoek zijn.

De Taliban beloofden dat Afghaanse tolken en anderen die voor buitenlandse machten werkten, niet vervolgd zouden worden. Maar eerdere beloftes zijn ook al verbroken.

Amnesty International en de Verenigde Naties hebben "geloofwaardige" ooggetuigenverslagen van etnisch geweld en wraakacties tegen mensen die meewerkten aan de NAVO-missie. "Dat wijst erop dat de 'pure' Taliban eraan komen", waarschuwde Joris Versteeg, journalist en oud-analist bij het ministerie van Defensie, eerder.