Kappers in de Afghaanse provincie Helmand mogen geen baarden meer trimmen of scheren, omdat dat in strijd is met hoe de Taliban de islamitische wet interpreteren, meldt BBC News. Iedereen die de regel overtreedt, zal gestraft worden, waarschuwt de religieuze politie van de terreurorganisatie.

De Taliban hebben kapperszaken in Helmand opgedragen om klanten voortaan zo te knippen en scheren dat hun kapsels en baarden voldoen aan de sharia, de strenge islamitische wet. Kappers in de hoofdstad Kaboel hebben een vergelijkbare bevel gekregen, schrijft BBC News.

Het verbod lijkt de volgende stap richting een streng Taliban-regime dat lijkt op dat van de jaren negentig. Toen waren flamboyante kapsels verboden en mochten baarden ook niet geschoren en getrimd worden. Nadat het regime in 2001 was gevallen, werden geschoren kapsels en baarden zeer populair in Afghanistan.

Hoewel de Taliban lange tijd minder strenge regels hebben beloofd, lijkt de terreurgroep nu toch steeds meer stappen richting het beleid van het vorige regime te zetten. Zaterdag werden op stadspleinen in de West-Afghaanse stad Herat lijken van vermeende ontvoerders opgehangen.

Ook worden de rechten van vrouwen ondanks herhaaldelijke beloftes steeds verder ingeperkt. Zo gelden er strenge kledingvoorschriften, werd het ministerie van Vrouwenzaken geschrapt en lijken de Taliban vrouwen en meisjes van werk en school te willen weren.