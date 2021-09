De Taliban krijgen komende week waarschijnlijk geen spreektijd bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. De moslimextremisten hadden daar na hun machtsgreep in Afghanistan wel om gevraagd, maar volgens een VN-woordvoerder is een gezant van de afgezette Afghaanse regering aangemeld om zijn land te vertegenwoordigen.

De Taliban liepen Afghanistan vorige maand met een bliksemoffensief onder de voet, terwijl buitenlandse troepen zich terugtrokken. Ze sturen nu aan op internationale erkenning van hun regime en willen hun land onder meer vertegenwoordigen bij de Algemene Vergadering.

Bij dat overlegorgaan, waar alle VN-lidstaten deel van uitmaken, houden wereldleiders in deze periode hun jaarlijkse speeches. Zo hield demissionair premier Mark Rutte afgelopen vrijdag een toespraak. Hij had het onder meer over de situatie in Afghanistan, waar ook Nederland in de afgelopen twee decennia actief is geweest.

De kans dat een vertegenwoordiger van de Taliban komende maandag in New York kan speechen, lijkt verkeken. Gezant Ghulam Isaczai van de voormalige Afghaanse regering heeft al spreektijd toegewezen gekregen, aldus de VN.

Een comité met vertegenwoordigers van negen lidstaten gaat bepalen welke ambassadeur erkend moet worden: die van de Taliban of de huidige gezant Isaczai. Dat comité heeft voor zover bekend nog geen bijeenkomst gepland om dat te bespreken. Dit betekent dat Isaczai voorlopig Afghanistan kan blijven vertegenwoordigen.