Op pleinen in de West-Afghaanse stad Herat zijn zaterdag door de Taliban lijken opgehangen van vier mannen die volgens de terreurorganisatie ontvoerders waren, melden lokale bronnen.

De mannen zouden zijn gedood bij gevechten met Taliban-strijders na de ontvoering van een handelaar en zijn zoon, zegt de provinciegouverneur van de Taliban Mawlawi Shir Ahmad Amar. De handelaar en zoon zouden door de Taliban zijn gered. De opgehangen lijken dienen als een "afschrikwekkend voorbeeld voor andere ontvoerders", waarschuwt de provinciegouverneur.

In een video die op sociale media werd gedeeld, is het bebloede lichaam van een man te zien, gewikkeld in kettingen en opgehangen aan een kraan op het centrale plein van Herat. Ook zijn tientallen mensen te zien terwijl ze het tafereel filmen met hun telefoons.

Tijdens het bewind van de Taliban eind jaren negentig stond de extremistische groepering bekend om het bestraffen van misdaden met lijfstraffen zoals publiekelijke zweepslagen, het in het openbaar stenigen van mensen en het amputeren van ledematen.

De groep heeft vorige maand opnieuw de macht gegrepen in Afghanistan. Sindsdien kijken Afghanen en regeringen wereldwijd toe of de terreurgroep ditmaal gematigder zal regeren. Tot dusver wijst weinig daarop, ondanks dat de machthebbers dat aanvankelijk wel beloofden.