De Taliban hebben sinds de machtsovername in Afghanistan veel tegenstrijdige uitspraken gedaan over hoe het land geregeerd zal worden. Bovendien blijft de terreurorganisatie veelal vaag over regels en restricties die ze wil invoeren. Dit zijn de stappen die de Taliban tot nu toe hebben gezet.

Wat buiten kijf staat, is dat de Taliban Afghanistan willen regeren op basis van de sharia, de streng islamitische wet. Commandant Waheedullah Hashimi zei tegen persbureau Reuters dat Afghanistan zal worden geregeerd volgens hun versie van de sharia en dus niet volgens democratische beginselen.

De Taliban zouden het land naar het voorbeeld van het sjiitische buurland Iran willen regeren: een geestelijk leider als de hoogste autoriteit met daaronder een regeringsleider. De Taliban hebben kopstuk Hassan Akhund naar voren geschoven als interim-premier. Hier lees je wie hij is. Hibatullah Akhundzada is beoogd geestelijk leider. Hij zou - als hij officieel benoemd wordt - over alles het laatste woord krijgen.

Vrouwenrechten worden steeds verder ingeperkt

Ondanks de eerdere belofte om de rechten van vrouwen te respecteren, werden de afgelopen weken maatregelen getroffen die wijzen op het tegendeel.

Dat begon met de aangescherpte kledingvoorschriften voor Afghaansen. In een decreet verplichtten de Taliban studentes om in de klas voortaan een zwarte abaja met een gezichtsbedekkende nikab te dragen. Een abaja is een lange sluier die het lichaam bedekt. Een nikab bedekt het gezicht, met uitzondering van de ogen. Ook mogen studentes op scholen niet langer in dezelfde ruimtes als mannen zijn.

Unesco riep zaterdag op tot een spoedige heropening van scholen voor Afghaanse meisjes. Dat deed de organisatie naar aanleiding van een verklaring waarin nadrukkelijk mannelijke studenten en leraren werden gevraagd terug te keren naar school. In die verklaring werd geen melding gemaakt van vrouwen.

Taliban hebben ministerie van Vrouwenzaken vervangen

Zaterdag werd daarnaast bekend dat de terreurorganisatie het voormalige ministerie van Vrouwenzaken in de hoofdstad Kaboel heeft vervangen door een ministerie dat moet zorgen voor "de verspreiding van deugd en het voorkomen van zonden". Internationale persbureaus meldden bovendien dat vrouwelijke medewerkers van het voormalige departement waren weggestuurd.

Een dag later riep de nieuwe burgemeester van Kaboel vrouwelijke ambtenaren op thuis te blijven, tenzij hun werk niet door mannen uitgevoerd kan worden. Daarmee begint het huidige regime van de Taliban steeds meer te lijken op dat van de jaren negentig, toen de organisatie vrouwen verbood te werken.

Protesten zijn verboden, journalisten zijn opgepakt en mishandeld

Eerder deze maand kondigden de nieuwe machthebbers aan dat protesten voorlopig verboden zijn. Dit besluit volgde op enkele gewelddadige en mogelijk dodelijke confrontaties tussen demonstranten en Taliban-strijders.

Tijdens die protesten werden in totaal zeker veertien journalisten opgepakt en later vrijgelaten. Negen van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld en met stokken te zijn geslagen. Eerder hadden de Taliban beloofd onafhankelijke media in Afghanistan toe te staan.