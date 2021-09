De nieuwe Taliban-burgemeester van de Afghaanse hoofdstad Kaboel heeft vrouwelijke ambtenaren in de stad opgeroepen thuis te blijven, tenzij hun werk niet door een man verricht kan worden, meldt de BBC zondag.

Volgens burgemeester Hamdullah Noman vinden de Taliban "het noodzakelijk dat vrouwen een tijdje niet werken". Ongeveer een derde van de drieduizend Afghanen die in dienst zijn van de lokale overheid zijn vrouwen. Noman, zelf ook aangesloten bij de Taliban, benadrukt dat sommigen van hen wel kunnen blijven werken. Als voorbeeld gaf hij schoonmaaksters van toiletten waar mannen niet mogen komen.

Na de machtsovername door de Taliban vorige maand werden vrouwen al opgeroepen om thuis te blijven, totdat de veiligheidssituatie in Afghanistan is verbeterd.

Toen de Taliban in de jaren negentig de macht hadden in Afghanistan, was het eveneens verboden voor vrouwen om te werken. Daarnaast mochten meisjes niet naar school. Sinds de Taliban vorige maand de macht grepen in het land mogen meisjes wel basisonderwijs volgen. Middelbare scholen zijn sinds zaterdag weer open, maar alleen voor jongens.

Het Afghaanse ministerie voor Vrouwenzaken werd zaterdag gesloten en vervangen door een nieuw ministerie voor Bevordering van deugd. Zondag werd door een groep van zo'n twintig vrouwen gedemonstreerd bij het gebouw waar het ministerie gevestigd is.

Na de nieuwe machtsovername zeiden de Taliban nog dat vrouwenrechten in stand zouden worden gehouden, maar onder bepaalde voorwaarden die passen binnen de islam. In het land geldt de sharia, het islamitische gewoonterecht.