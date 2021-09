De nabestaanden van de slachtoffers van de Amerikaanse droneaanval op een vermeend IS-doel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel eisen compensatie. Ook willen ze dat er een persoonlijk excuus komt.

Ezmarai Ahmadi was door de Amerikaanse inlichtingendiensten ten onrechte geïdentificeerd als een militant van Islamitische Staat. Op 29 augustus werd zijn witte Toyota acht uur lang gevolgd, omdat het Pentagon vermoedde dat er een IS-bom in de auto zat.

Vervolgens werd de auto gebombardeerd. Tien mensen uit dezelfde Afghaanse familie, onder wie zeven kinderen, kwamen bij de aanval om het leven.

De Amerikaanse legerchef Frank McKenzie erkende vrijdag dat er een fout was gemaakt, nadat The New York Times vraagtekens had gezet bij de gebeurtenissen. McKenzie en de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin boden hun excuses aan.

De nabestaanden van de familie vinden dit echter niet voldoende. De broer van een van de dodelijke slachtoffers, die ook meerdere neefjes en nichtjes verloor bij de aanval, zei tegen het Franse persbureau AFP dat de VS nog geen direct contact hebben gezocht met de familie.

"Ze moeten compensatie bieden", aldus Farshad Haidari tegen het persbureau. Ook roept hij de VS op om degenen die verantwoordelijk zijn "op te pakken en te berechten".

Generaal McKenzie heeft gezegd dat de VS onderzoeken hoe zij de getroffen families kunnen compenseren voor de geleden schade.