De Taliban hebben het voormalige ministerie voor Vrouwenzaken in de Afghaanse hoofdstad Kaboel vervangen door een ministerie dat moet zorgen voor "verspreiding van deugd en voorkomen van zonde", meldt persbureau AP zaterdag. Het is het recentste signaal dat de terreurorganisatie vrouwenrechten aan het aanscherpen is.

Bij de ingang van het gebouw, waar eerst dus een ministerie voor Vrouwenzaken was gevestigd, is nu te lezen dat er een ministerie voor "Gebed en Begeleiding, en de Verspreiding van Deugd en Preventie van Zonde" gevestigd is.

Volgens internationale persbureaus hebben getuigen gemeld dat het voormalige ministerie zaterdag is ontruimd. AP meldt dat er in het gebouw medewerkers van de Wereldbank zaten die nu zijn weggestuurd. Reuters meldt dat vrouwelijke medewerkers van het departement zijn weggehaald.

Taliban beloofden meer vrouwenrechten

De terreurorganisatie is nu enkele weken bezig een nieuwe regering te installeren en het land vorm te geven sinds het Amerikaanse leger eind augustus uit Afghanistan vertrok.

Hoewel de Taliban lange tijd beloofden om rechten van vrouwen te willen respecteren, lijken nu toch de eerste stappen naar een restrictief vrouwenbeleid gezet te zijn. Eerder maakte de organisatie al bekend dat er aangescherpte kledingvoorschriften voor vrouwen gelden en dat vrouwen hoogstwaarschijnlijk binnenkort niet meer mogen sporten.

Onduidelijkheid over vrouwen op school

Daarnaast is vooralsnog onduidelijk wat de Taliban willen met vrouwen op Afghaanse scholen. Eerder verzekerde Abdul Ahad, Taliban-gouverneur in de Afghaanse provincie Helmand, dat vrouwen en meisjes gewoon onderwijs mogen volgen, mits zij zich onderwerpen aan de sharia, de strenge islamitische wet.

Een verklaring op vrijdag waarin de organisatie nadrukkelijk mannelijke leraren en studenten oproept om terug te keren naar middelbare scholen, zaait echter verwarring rondom de belofte van Ahad. In die verklaring wordt namelijk geen melding gemaakt van vrouwelijke leraren en studenten.

Unesco heeft zaterdag opgeroepen tot een spoedige heropening van scholen voor meisjes in Afghanistan. Het uitblijven daarvan zal "onomkeerbare gevolgen" voor de helft van de Afghaanse bevolking hebben, waarschuwde de VN-organisatie voor onderwijs en cultuur.

"We roepen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze aankondiging op om de situatie op te helderen en scholen te heropenen voor alle Afghaanse studenten, jongens en meisjes."

Mocht de aankondiging van de Taliban een blijvend verbod van middelbaar onderwijs voor meisjes inhouden, dan zou dit "een ernstige schending zijn van het fundamentele recht op onderwijs voor meisjes en vrouwen", aldus Unesco in een verklaring.