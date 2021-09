De Verenigde Staten hebben toegegeven dat bij een droneaanval op 29 augustus in Kaboel tien onschuldige mensen, onder wie zeven kinderen, om het leven zijn gekomen. "Dat was een tragische fout", aldus het Pentagon.

Het gaat om een onschuldige hulpverlener en negen familieleden van hem. Het jongste slachtoffer was slechts twee jaar oud. "Het was een blunder en ik bied mijn oprechte excuses aan", zegt de verantwoordelijke generaal Kenneth McKenzie.

In eerste instantie dachten Amerikaanse inlichtingen dat de man gelieerd was aan een terroristische groepering. De wagen van de hulpverlener werd daarom al acht uur in de gaten gehouden alvorens het leger besloot tot actie over te gaan. De militairen dachten namelijk dat de auto werd gebruikt voor het vervoer van explosieven, maar het bleek om tonnen water te gaan.

De droneaanval was een van de laatste militaire operaties van de VS in Afghanistan. Niet veel later vertrokken alle Amerikaanse troepen uit het land waar zij twintig jaar hadden gezeten.