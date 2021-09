Bijna vijftig mensen uit Afghanistan komen woensdag aan in Nederland. Het gaat om een groep die naar Pakistan is gevlucht en daar ruim een week heeft gewacht op de doorreis, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De groep bestaat uit Nederlanders met hun Afghaanse familieleden en Afghanen die nauw met Nederland hebben samengewerkt, voornamelijk tolken. Daarnaast zitten op de vlucht bijna honderd mensen die vanaf Schiphol doorreizen naar andere EU-landen.

Het is een eenmalige chartervlucht omdat een deel van de mensen door de omstandigheden niet de benodigde papieren heeft om via commerciële lijnvluchten te reizen.

De groep mensen verbleef de afgelopen tijd in de hoofdstad Islamabad. Daar zorgde de Nederlandse ambassade voor opvang in hostels, eerste levensbehoeften, nieuwe kleding en "een luisterend oor na de lange, gevaarlijke tocht die sommigen van hen hebben afgelegd", aldus het ministerie.

De landroute naar Pakistan is riskant

Een Nederlands-Afghaanse familie waar NU.nl mee in contact stond, vluchtte ook naar Islamabad en heeft zeker tien dagen ondergedoken gezeten. Op 4 september werden zij tegengehouden door het vliegveld in Pakistan, waarna de Nederlandse ambassade hen onderbracht in een guesthouse. De laatste dagen is er geen contact meer geweest.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen die nog in Afghanistan verblijven nadrukkelijk af om de gevaarlijke landroute naar Pakistan te nemen. "Een hachelijke onderneming", noemt ambassadeur Wouter Plomp de vluchtroute. "Er wordt gewerkt aan het herstel van vliegverbindingen."

De Volkskrant meldt woensdag dat de Nederlandse ambassade in Kaboel het kabinet al maandenlang vroeg om voorbereidingen te treffen voor een eventuele evacuatie van ambassadepersoneel uit Afghanistan.