In Afghanistan zijn "waarschijnlijk" 22 tolken en hun gezinnen achtergebleven nadat de evacuatievluchten eind vorige maand waren gestopt, schrijft het kabinet dinsdagavond aan de Tweede Kamer. Met een deel van deze tolken is nog contact.

Er zijn in totaal tijdens de evacuatie 436 tolken en andere Afghanen (en familieleden) die op een lijst van Defensie en Justitie stonden, naar Nederland gekomen, zeggen ministers Kaag (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel).

De Kamer heeft maanden aangedrongen op evacuatie van de tolken. Partijen hebben het idee dat er geen urgentie bij het kabinet was om de vertalers op te halen. De Tweede Kamer debatteert woensdag over de evacuaties uit Afghanistan.

Verder zijn er 370 mensen naar Nederland gebracht naar aanleiding van een aangenomen motie van D66. Daarin riep de Kamer op ook andere Afghanen te evacueren die Nederland hebben geholpen zoals beveiligers maar ook medewerkers van Nederlandse journalisten en hulporganisaties. Het gaat om ongeveer veertig mensenrechtenverdedigers, circa 125 mensen die werkten voor hulp- en ontwikkelingsorganisaties en zo'n negentig Afghanen die voor Nederlandse media hebben gewerkt. Zeker zeventig mensen die ook onder de motie vielen zijn achtergebleven.

Dagelijks nog honderden mails van Afghanen die naar Nederland willen

Volgens het kabinet zijn er ruim 23.000 mails binnengekomen van of over Afghanen die zeggen ook onder de D66-motie te vallen. Hoeveel van hen naar Nederland mogen komen is nog niet duidelijk.

Het ministerie krijgt dagelijks nog honderden van dergelijke mails binnen. "De documentatie van de hulpzoekenden is vaak gebrekkig, en een band met Nederland en/of een acute, schrijnende situatie soms niet eenvoudig aan te tonen", schrijft het kabinet. Afghanen kunnen zich nog tot 17 september blijven melden via een speciaal e-mailadres.

Er zijn tijdens de evacuatie in totaal 1.897 mensen naar Nederland gehaald. Onder hen waren 787 Nederlanders met hun kerngezin of mensen met een verblijfsvergunning. Er zijn 459 Nederlanders of mensen met een verblijfsvergunning in Afghanistan achtergebleven.

Het kabinet gaat de evacuatie en crisisaanpak laten onderzoeken door een externe partij. Een andere externe partij gaat de twintig jaar durende missie onderzoeken.