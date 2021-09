Pakistan International Airlines (PIA) vliegt op korte termijn weer naar de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Het worden de eerste commerciële vluchten naar Afghanistan en een van de weinige internationale vluchten sinds het Amerikaanse leger het land eind augustus verliet. In eerste instantie gaat het alleen om chartervluchten.

Persbureau AFP meldde zaterdagochtend dat het om de eerste lijnvluchten naar Afghanistan ging, maar een woordvoerder van PIA zei later tegen persbureau DPA dat van lijnvluchten nog geen sprake is. Er wordt snel gestart met chartervluchten en het is nog niet duidelijk wanneer de lijnvluchten worden hervat.

Chartervluchten vliegen in tegenstelling tot lijnvluchten niet volgens een dienstregeling maar worden in opdracht van een of meerdere klanten uitgevoerd.

Nederland wil nog niets kwijt over mogelijkheden commerciële vluchten

De luchthaven van de Afghaanse hoofdstad kent een roerige periode. Vliegverkeer van, naar en in Afghanistan is ernstig verstoord sinds de machtsovername van de Taliban in het land.

Donderdag en vrijdag vonden er wel weer twee commerciële vluchten plaats die mensen ophaalden uit Afghanistan. Qatar Airways vloog toen van Kaboel naar Doha.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil om veiligheidsredenen niets kwijt over eventuele mogelijkheden die commerciële vluchten kunnen bieden voor mensen die proberen vanuit Afghanistan naar Nederland te komen.

Twintig Nederlandse paspoorthouders aan boord van evacuatievluchten

Aan boord van die twee vluchten waren in totaal twintig Nederlandse paspoorthouders, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken. De evacuatie van donderdag verliep rommelig: veel Nederlands-Afghaanse gezinnen besloten niet te gaan, omdat anders een van de ouders of kinderen zou achterblijven.

Ook vrijdag ging de evacuatie "gepaard met een ingewikkelde operatie onder leiding van Qatar", zo meldde het ministerie. Tientallen personen waren niet bereikbaar of gaven aan nog niet uit Afghanistan te willen vertrekken.

Het waren de eerste grote evacuatievluchten sinds het Amerikaanse leger eind augustus uit Afghanistan vertrok. Een Afghaanse luchtvaartmaatschappij biedt sinds vorige week ook weer binnenlandse vluchten aan.

Verbetering: in een eerdere versie van dit bericht meldde NU.nl op basis van persbureau AFP dat maandag de eerste commerciële lijnvlucht al zou vertrekken. Dit bleek onjuist. Het gaat om chartervluchten in plaats van lijnvluchten, en wanneer de eerste chartervlucht precies vertrekt, is nog niet bekend.