The New York Times zet na eigen onderzoek grote vraagtekens bij de Amerikaanse versie van een droneaanval op 29 augustus in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, meldt de krant vrijdag. Volgens het Pentagon vernietigde het Amerikaanse leger daarmee een auto die een IS-bom bevatte, maar The New York Times heeft twijfels bij die verklaring en stelt dat het ging om een burger die slechts tanks gevuld met water in zijn auto had.

De aanval zou volgens het Pentagon "gerechtvaardigd" zijn geweest omdat de explosieven een onmiddellijke bedreiging voor de troepen op de luchthaven van Kaboel vormden.

De krant baseert zijn twijfel over het relaas van het Pentagon op een analyse van beeldmateriaal van lokale beveiligingscamera's plus interviews met collega's en familieleden van de bestuurder van de auto. Zo zouden er geen explosieven in de getroffen auto hebben gezeten en had de bestuurder van de auto geen banden met Islamitische Staat. Ook zouden niet drie burgers bij de aanslag zijn gedood, zoals het Pentagon beweert, maar tien, onder wie zeven kinderen.

Militaire functionarissen zeiden vlak na de aanval dat ze de identiteit van de bestuurder van de auto niet kenden toen de drone een raket afvuurde, maar dat zijn activiteiten van die dag impliceerden dat hij banden had met IS en er explosieven in zijn auto zaten. De bestuurder overleefde de Amerikaanse aanval niet.

Chauffeur was volgens krant oud-werknemer van hulporganisatie

The New York Times heeft de bestuurder nu geïdentificeerd als Zemari Ahmadi, een voormalig werknemer van een Amerikaanse hulporganisatie. Het door de krant gepubliceerde bewijsmateriaal suggereert dat Ahmadi's trips die dag bestonden uit het vervoeren van collega's van en naar het werk.

Op videobeelden is te zien hoe Ahmadi en een collega jerrycans met water vulden en deze in zijn auto laadden om mee naar huis te nemen voor zijn familie. Dat water werd mogelijk door het leger aangezien voor materiaal om explosieven mee te maken.

Amerikaanse militaire functionarissen rechtvaardigden hun acties destijds tevens door te verwijzen naar een nog grotere explosie die na de inslag van de drone-raket zou hebben plaatsgevonden. "Omdat er secundaire explosies waren, kan er een redelijke conclusie worden getrokken dat er explosieven in dat voertuig zitten", zei generaal Mark Milley.

Het onderzoeksteam van The New York Times vond echter geen bewijs van een tweede, krachtigere explosie, maar slechts dat van een brand die ontstond als gevolg van de droneaanval.