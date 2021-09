Een vliegtuig met onder anderen zeven Nederlandse paspoorthouders is vrijdag vertrokken uit Afghanistan en geland in de Qatarese hoofdstad Doha, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Donderdag werden ook al dertien Nederlanders uit Kaboel opgehaald en naar Qatar overgevlogen.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de strijd in Afghanistan

Het ministerie meldt dat "het vertrek, net als gisteren, gepaard ging met een ingewikkelde operatie onder leiding van Qatar". De evacués zullen worden opgevangen door de Qatarese autoriteiten, waar ook Nederlandse diplomaten zijn om "een luisterend oor te bieden en indien nodig consulaire bijstand te verlenen", aldus het ministerie.

De evacués worden vervolgens getest op COVID-19. Bij een negatieve uitslag helpt de Nederlandse ambassade de Nederlanders om via lijnvluchten door te reizen.

Zodra bekend werd dat er Nederlanders in Kaboel meekonden in een Qatarees toestel, heeft het ministerie tientallen paspoorthouders gecontacteerd. Niet iedereen was bereikbaar en anderen gaven aan nog niet uit Afghanistan te willen vertrekken.

Aan boord waren ongeveer 158 passagiers, schrijft CNN. Naast de Nederlanders zaten ook Amerikanen, Belgen, Britten, Canadezen, Duitsers, Fransen en Mauritaniërs in het vliegtuig.

Het Qatarese vliegtuig met daarin de Afghaanse evacués stijgt op vanaf de luchthaven van Kaboel. Het Qatarese vliegtuig met daarin de Afghaanse evacués stijgt op vanaf de luchthaven van Kaboel. Foto: AFP

Donderdag ook al dertien Nederlanders geëvacueerd

Donderdagochtend werden al dertien Nederlanders opgehaald van het vliegveld in Kaboel, dat pas net weer is geopend. Dat evacuatieproces verliep rommelig: veel Nederlands-Afghaanse gezinnen besloten niet te gaan, omdat anders een van de ouders of kinderen zou achterblijven, zei voormalig AIVD-agent Guido Blaauw tegen NU.nl.

Het was de eerste evacuatie sinds het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan. Sindsdien hebben de Taliban het vliegveld in Kaboel in handen.

De Verenigde Staten prezen de samenwerking met de Taliban om de nieuwe evacuatievlucht uit Kaboel donderdag mogelijk te maken. Volgens het Witte Huis was de radicaalislamitische beweging "zakelijk en professioneel". Aan boord van het toestel met 113 passagiers zaten naast de 13 Nederlanders ook Amerikanen.