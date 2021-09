Taliban-strijders hebben in de laatste week tientallen journalisten opgepakt, mishandeld en geslagen met stokken. Volgens The Committee to Protect Journalists (CPJ) zijn afgelopen week zeker veertien reporters opgepakt en later weer vrijgelaten. Negen journalisten zeggen te zijn mishandeld tijdens hun detentie.

CPJ uit in een artikel zijn zorgen over het recente geweld tegen de persvrijheid. "De Taliban laat nu al zien dat eerder gemaakte beloftes over het toestaan van onafhankelijke Afghaanse media niets waard zijn", aldus CPJ-programmacoördinator voor Azië Steven Butler. "We dringen bij de Taliban aan om die beloftes na te komen en te stoppen met het slaan en arresteren van journalisten die hun werk doen."

Onder meer journalisten die protesten in hoofdstad Kaboel versloegen werden geslagen en opgepakt. Afgelopen woensdag gingen honderden vrouwen daar de straat op om te demonstreren tegen het bewind van de extremistische Taliban. Ook werden verslaggevers, waaronder van de BBC, belemmerd in het doen van hun werk.

Ook Human Rights Watch ziet dat de Taliban zich niet aan de afspraken houden. "Ze beweerden dat ze media zouden toestaan zolang zij de 'islamitische waardes respecteren', maar ze zijn steeds meer bezig met het stoppen van journalisten om hun werk te doen", aldus een vertegenwoordiger van de mensenrechtenorganisatie.

'Einde aan persvrijheid in Afghanistan'

"De Taliban op straat zijn lokale mensen die media niet begrijpen en erg strikt zijn. Wat de leiders zeggen is niet acceptabel voor de lokale Taliban. Zij hebben altijd gevochten en nooit educatie gekregen", zegt een Afghaanse journalist anoniem tegen The Guardian. De journalist is van mening dat er een einde is gekomen aan de persvrijheid in Afghanistan. "Mensen mogen de Taliban niet bekritiseren in de media."

De Taliban maakten woensdag bekend voorlopig geen protesten meer toe te staan na de recente betogingen. Woensdag werd voor de derde dag op rij geprotesteerd voor vrouwenrechten en tegen de nieuwe machthebbers in het land. Voor toekomstige protesten moet voortaan eerst toestemming worden gegeven, aldus de Taliban.