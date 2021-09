Zo'n driehonderd militairen van de snelle interventiemacht van de NAVO zijn ingezet om te helpen bij de opvang van evacués uit Afghanistan. De troepen worden ingezet op locaties in Europa waar vluchtelingen worden opgevangen, zegt een bron binnen de NAVO tegen persbureau DPA.

Het is de eerste keer sinds 2005 dat de zogenoemde Response Force van de NAVO op missie wordt gestuurd. De interventiemacht rukte toen uit om na orkaan Katrina in de Verenigde Staten te helpen en ook na de zware aardbeving in het Pakistaanse deel van Kasjmir hulpverleners bij te staan.

De NAVO heeft de inzet van troepen uit de snelle interventiemacht goedgekeurd op 24 augustus, zegt de bron van DPA. Dat was ongeveer een week nadat de Taliban in Afghanistan de macht hadden gegrepen. Er bevinden zich voor zover bekend momenteel geen NAVO-troepen in het land zelf.

Westerse landen evacueerden vorige maand vele duizenden mensen uit Afghanistan, nadat de extremistische Taliban hoofdstad Kaboel in handen hadden gekregen. Het ging onder meer om Afghanen die voor de NAVO hebben gewerkt en hun gezinnen.

Voor NAVO-evacués is tijdelijke noodopvang geregeld in Kosovo en Polen. Daar verblijven ze totdat ze verder kunnen reizen naar de landen waarvoor ze gewerkt hebben. Volgens DPA wachten nog ongeveer 1.400 Afghanen in de noodopvang totdat ze door mogen reizen.