Mohammed Hassan Akhund (rechts op de foto) is dinsdag door de Taliban aangekondigd als interim-premier van de nieuwe Afghaanse regering. Hoewel hij een relatief onbekend figuur is, gaat hij een belangrijke rol spelen in de toekomst van Afghanistan. Dit is de man die de nieuwe regering gaat leiden.

Doordat er niet veel bekend is over Akhund, is er weinig wat we met zekerheid over hem kunnen zeggen. Dit is wat wel wél weten.

Akhund bekleedde tussen 1996 en 2001 al een aantal belangrijke posities in de voormalige toenmalige regering van de Taliban, waaronder die van regeringsleider. Ook was hij minister van Buitenlandse Zaken. In 2001 vielen de Verenigde Staten Afghanistan binnen naar aanleiding van de aanslagen op 11 september.

Nieuwszender CNN-News18 meldt op basis van Amerikaanse inlichtingenstukken dat de Verenigde StatenAkhund beschouwen als "een van de meest ineffectieve en onredelijke leiders van de Taliban" is.

Akhund al twintig jaar hoofd van beslissingsorgaan Taliban

De nieuwe regeringsleider geldt als een belangrijk kopstuk binnen de Taliban. Hij is al twintig jaar het hoofd van de 'Rehbari Shura', het machtige beslissingsorgaan van de Taliban. Dit orgaan is te vergelijken met het kabinet van een land, maar dan van de terreurorganisatie.

Daarnaast zou Akhund nauwe banden hebben gehad met de inmiddels overleden Mohammed Omar, een van de oprichters van de Taliban. Een andere medeoprichter, Abdul Ghani Baradar, wordt Akhunds plaatsvervanger in de nieuwe Taliban-regering.

Het Taliban-kopstuk zal leiding geven aan de regering onder een geestelijk leider, die hoogstwaarschijnlijk het laatste woord krijgt over alle belangrijke zaken. Hibatullah Akhundzada is de beoogd geestelijk leider van de Taliban. Akhund zal onder hem als interim-premier leiding geven aan de nieuwe regering.