De Taliban hebben Hassan Akhund naar voren geschoven als interim-regeringsleider van Afghanistan, meldt persbureau Reuters op basis van een persconferentie van de terreurgroep. Een woordvoerder van de Taliban zei niet hoelang het Taliban-kopstuk en zijn interim-regering aan de macht blijven. Ook deed hij geen uitspraken over wanneer eventueel nieuwe verkiezingen zouden plaatsvinden in Afghanistan.

Abdul Ghani Baradar, medeoprichter van de Taliban, wordt Akhunds plaatsvervanger. Mullah Yaqoob wordt minister van Defensie. Hij is de zoon van Mohammed Omar, de andere oprichter van de terreurgroep.

Akhund gaf tijdens de laatste jaren voordat de Verenigde Staten de Taliban in 2001 verdreven leiding aan de regering van de terreurgroep in Afghanistan. Baradar had een leidende rol bij de onderhandelingen die leidden tot de terugtrekking van de Verenigde Staten uit Afghanistan in augustus.

De ministerspost van Binnenlandse Zaken gaat naar Sirajuddin Haqqani. Hij is de zoon van Jalaluddin Haqqani, de in 2018 overleden oprichter van het Haqqani-netwerk. Het Haqqani-netwerk is een aan de Taliban gelieerde terroristische organisatie.

Nieuwe regering heeft ondanks internationale eisen banden met de Taliban

De internationale gemeenschap had geëist dat de nieuwe regering ook uit niet-Taliban-leden zou bestaan. De personen die nu bekend zijn als lid van de interim-regering hebben allen banden met de terreurorganisatie.

De aankondiging van Akhunds aantreden komt enkele uren nadat de Taliban in de Afghaanse hoofdstad Kaboel in de lucht hadden geschoten om demonstranten te verdrijven. Bij die actie werden ook journalisten gearresteerd.