De militaire inlichtingendienst MIVD waarschuwde al zeker sinds december 2020 dat het waarschijnlijk een kwestie van tijd was voor de regering in Afghanistan verjaagd zou worden door de Taliban. Toch had de dienst niet zien aankomen dat het zo snel zou gaan.

Dat blijkt uit een feitenrelaas dat de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken dinsdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De MIVD schreef in december dat de kans toenam dat de Afghaanse regering vroeg of laat zou vallen. "Het scenario van uitstel van executie", staat in de Kamerbrief.

De kans dat de Taliban het voor het zeggen zouden krijgen, werd dus groter. Mede doordat de Amerikanen hadden aangekondigd zich terug te trekken, nam de onzekerheid over de houdbaarheid van de regering in Kaboel toe.

De Taliban veroverden half augustus na een razendsnel offensief Kaboel als laatste grote Afghaanse stad en namen daarmee de macht in het land weer over. De jihadisten stuiten momenteel alleen in de Panjshirvallei nog op verzet.