De Taliban verplichten Afghaanse vrouwelijke studenten om een nikab te dragen, blijkt uit een decreet dat de Taliban vlak voor de heropening van privé-universiteiten publiceerden. In de verklaring staan meer vrijheidsbeperkende regels voor studerende vrouwen. Bij hun machtsovername zeiden de Taliban nog dat ze vrouwenrechten respecteerden.

Afghaanse vrouwelijke studenten moeten in de klas voortaan een zwarte abaya met een gezichtsbedekkende nikab dragen. Een abaya is een lange sluier die het lichaam bedekt. Een nikab bedekt het gezicht, met uitzondering van de ogen.

Ook mogen vrouwen alleen nog maar lessen volgen in ruimtes zonder mannen, tenzij mannelijke en vrouwelijke studenten met een gordijn van elkaar worden gescheiden. De vrouwen moeten dan vijf minuten eerder weg dan de mannen. Vervolgens moeten ze in wachtzalen verblijven totdat de mannelijke studenten het gebouw hebben verlaten.

In het zaterdag gepubliceerde decreet bepalen de Taliban ook dat vrouwelijke studenten alleen les mogen krijgen van andere vrouwen. Als dat niet mogelijk is, dan kunnen "oudere" mannelijke docenten met "een goed karakter" dit invullen. Het decreet geldt alleen voor particuliere hogescholen en universiteiten, die explosief zijn gegroeid sinds het eerste bewind van de Taliban in 2001 eindigde.

Eerste Taliban-bewind was nog strenger voor vrouwen

Tijdens de eerste machtsperiode van de islamitische beweging (1996-2001) mochten vrouwen niet studeren bij instellingen waar ook mannen studeerden. Destijds waren vrouwen buitenshuis verplicht een boerka te dragen en mochten ze het huis bij voorkeur alleen verlaten in gezelschap van een mannelijk familielid.

De huidige Taliban hebben betoogd "de rechten van vrouwen te respecteren overeenkomstig hun interpretatie van de islamitische geschriften".