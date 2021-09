Ook de laatste Nederlandse militairen die nog in de regio Afghanistan verbleven, keren weer terug naar Nederland. Het ministerie van Defensie laat zaterdag weten dat het, zoals verwacht, onmogelijk bleek nog evacuatievluchten uit te voeren naar Kaboel. De militairen vertrekken daarom dit weekend.

Het team van militairen en een C-130-transportvliegtuig verbleven sinds 26 augustus in de regio om, indien mogelijk, nog evacuatievluchten uit te kunnen voeren. Het demissionaire kabinet verwachtte al dat dit niet het geval zou zijn.

Het ministerie laat weten dat het toestel terug kan keren als de situatie op het vliegveld verandert.

In totaal zijn 2.500 mensen vanuit Afghanistan geëvacueerd, van wie 1.600 in Nederland zijn. Er zouden nog zo'n zeshonderd mensen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in beeld zijn die hulp nodig hebben bij het verlaten van het land, liet het ministerie eerder deze week weten.

Naar verluidt zouden er inmiddels vijftienduizend tot zestienduizend meldingen zijn gemaakt van mensen die het ministerie om hulp vragen.