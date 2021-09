De Amerikaanse evacuaties uit Kaboel zijn aanzienlijk minder efficiënt verlopen dan president Joe Biden heeft gezegd. Honderden kinderen werden gescheiden van hun ouders, blijkt uit evaluaties van de evacuatie die The New York Times in het bezit heeft.

Biden noemde de evacuatie van vluchtelingen uit Kaboel een "buitengewoon succes". Uit de rapporten die ambtenaren en militairen vanuit Qatar stuurden, blijkt echter dat de situatie met de geëvacueerde Afghanen schrijnend was.

Er zaten op dat moment bijna 15.000 Afghanen samengepropt in loodsen en tenten op de militaire basis Al Udeid ten zuidwesten van Doha. Er zaten 229 kinderen gescheiden van hun ouders op een locatie vlak bij de basis en er waren veel zwangere vrouwen die medische hulp nodig hadden onder de vluchtelingen.

De spanning nam op dat moment toe onder de vluchtelingen, omdat niet duidelijk was hoelang deze situatie nog zou duren.

Uit de rapporten blijkt dat de evacuaties lang niet zo ordelijk verliepen als Biden deed voorkomen. De updates werden elke dag gestuurd naar Homeland Security en het ministerie van Defensie.

Het is nog steeds niet exact duidelijk hoeveel vluchtelingen er uit Afghanistan zijn geëvacueerd en waar zij zich op dit moment bevinden. Biden had het dinsdag over meer dan 120.000 mensen. De logboeken van de vluchten die uit Kaboel zijn vertrokken, lijken soms echter niet compleet te zijn. Ook is onbekend wat de exacte status van de meegenomen Afghanen is.