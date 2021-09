Tijdens de Nederlandse evacuaties van 2.500 mensen uit Afghanistan werkten ministeries vooral langs elkaar heen. Bovendien bleef lang onduidelijk wie wel en wie niet in aanmerking kwam voor evacuatie. Dat onthult Trouw vrijdag in een reconstructie van de politieke besluitvorming van de crisis.

Kamerleden probeerden begin juli het kabinet al te bewegen Afghaanse tolken sneller naar Nederland te halen, maar stuitten daarbij op drie ministeries die allemaal naar elkaar verwezen. Het ministerie van Defensie verwees naar Buitenlandse Zaken, dat weer wees naar Justitie en Veiligheid, dat meldde dat ze met hun vragen bij Buitenlandse Zaken moesten zijn.

Dat er sprake was van slechte samenwerking en zelfs onmin tussen de ministeries, is ook de indruk van Anne-Marie Snels. Zij zwaaide begin april na acht jaar af als voorzitter van de militaire vakbond AFMP en heeft zich daarna gestort op het lot van Afghanen die werkten voor de Nederlandse missies in het land.

"Mijn analyse is dat er verdeeldheid was tussen de bewindslieden en dat Bijleveld (minister van Defensie, red.) dit dossier heel lang helemaal naar zich toe heeft getrokken", zegt Snels. Die animositeit ging volgens haar door toen een crisissituatie ontstond na de val van Kaboel. "Je zag hoe de ministeries zich in debatten van elkaar afkeerden, ze bleven de verantwoordelijkheid naar elkaar toe schuiven."

Kabinet werd al in vroeg stadium gewaarschuwd

Naast de slechte samenwerking tussen ministeries, maakt de reconstructie duidelijk dat het kabinet al in een vroeg stadium vanuit verschillende hoeken is benaderd met een oproep om tolken op te halen die voor het Nederlandse leger werkten.

Zo zocht Snels al in mei de publiciteit op nadat ze tevergeefs contact probeerde op te nemen met het ministerie van Defensie. Ook riepen in juni militairen, veteranen en tolken uit acht landen in een brief het NAVO-hoofdkwartier op om Afghaans personeel te evacueren. Deze brief, die door twee Nederlandse militairen vakbonden werd ondertekend, is ook verstuurd naar demissionair premier Mark Rutte.