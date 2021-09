In de media werd de afgelopen weken de suggestie gewekt dat Nederlandse speciale eenheden de Afghaanse hoofdstad Kaboel in trokken om evacués op te halen. Maar dat is niet gebeurd, reageert een Defensiewoordvoerder op vragen van NU.nl. Wel waren militairen actief in "de nabijheid van het vliegveld".

Demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie zei aan het begin van de evacuaties dat een groep militairen was "gestuurd om mensen naar het vliegveld te krijgen en in het vliegtuig te krijgen". Ze zei toen ook dat "gependeld kon gaan worden naar veilige plekken".

Toen Nederland een paar dagen later een tweede groep militairen stuurde, werd de indruk versterkt dat evacués die zich in de stad bevonden en grote moeite hadden om naar het vliegveld te komen, door Nederlandse militairen zouden worden begeleid.

In een brief aan de Tweede Kamer meldden ministers Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) ondertussen dat "al het mogelijke" werd gedaan om evacués "op het vliegveld van Kaboel te krijgen". Een deel van de militairen zou hierbij "assisteren".

Geen militairen betrokken bij evacuatie per bus

Het AD en de NOS meldden vervolgens op basis van ingewijden dat "Nederlandse speciale troepen in Kaboel mensen ophalen om naar het vliegveld te brengen". Minister Bijleveld wilde er "om veiligheidsredenen" niet veel over kwijt, maar zei wel dat zij "de mannen op de plek alle creativiteit heeft gegeven om te doen wat ze kunnen doen."

Evacués waarmee NU.nl contact heeft, werden echter geen van allen opgehaald. In plaats daarvan moesten ze op eigen kracht naar het vliegveld komen. Daarbij moesten ze langs controleposten van de Taliban zien te komen en kwamen ze vervolgens vaak vast te zitten in een enorme mensenmassa.

Een aantal mensen bereikten nooit het vliegveld en zijn achtergebleven. Ook bij de operatie met de drie autobussen die vanuit de Nederlandse ambassade naar het vliegveld reden, waren geen militairen betrokken.

Defensie: Mensen niet opgehaald in de stad

Een woordvoerder van Defensie laat aan NU.nl weten dat er inderdaad nooit sprake is geweest van operaties waarbij mensen zijn opgehaald in de stad. Wel zijn er momenten geweest dat militairen even "naar voren gingen", maar dat was iets anders dan "de straten van Kaboel ingaan".

Voor de militairen ter plaatse was het volgens de woordvoerder al snel duidelijk dat het ondoenlijk was om door de mensenmassa's heen te gaan. "Hoe kom je dan weer terug?"