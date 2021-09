De Europese Unie wil een vertegenwoordiging opzetten in Kaboel om contacten te onderhouden met de Taliban. Van erkenning van het nieuwe bewind in Afghanistan is voorlopig geen sprake, maar onder vijf voorwaarden wil de EU wel met de Taliban praten.

De ambassades van Nederland en andere EU-landen in Kaboel zijn ontruimd en gesloten nadat de islamitische Taliban de Afghaanse hoofdstad zonder slag of stoot hadden ingenomen.

Zodra het veilig genoeg is, komt er voorlopig een EU-vertegenwoordiging terug, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell na overleg met buitenlandminister Sigrid Kaag en haar EU-collega's.

Om besprekingen met de EU mogelijk te maken, moeten de Taliban de mensen die het land willen verlaten vrije doorgang geven, hebben de ministers afgesproken. De open grenzen moeten er niet alleen voor zorgen dat zij Afghanistan kunnen verlaten, maar ook dat humanitaire hulp het land in kan. Borrell noemt dit het belangrijkste onderwerp op dit moment.

Verder moeten de Taliban de macht delen met andere groepen en een "inclusieve" regering vormen. Ook dienen ze de mensenrechten, de persvrijheid en de rechtsstaat te eerbiedigen. Ten slotte mag Afghanistan niet weer uitgroeien tot uitvalsbasis voor terroristen die het op het Westen hebben voorzien.

"Sommigen zullen zeggen: Oh, maar de Taliban zullen zich daar niet aan houden", zo verdedigde Borrell zich bij voorbaat tegen commentaar. "We zullen zien. We zullen hun gedrag aan de hand van deze vijf maatstaven beoordelen." De buitenlandminister van Slovenië, die de raad van EU-ministers momenteel voorzit, wees er al op dat de EU de vele miljoenen aan ontwikkelingshulp aan Afghanistan kan gebruiken om druk uit te oefenen op de Taliban.