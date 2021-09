De Afghaanse luchtvaartmaatschappij Ariana heeft aangekondigd vrijdag weer te vliegen in Afghanistan zelf. Volgens de site van Ariana is er vrijdag een vlucht van Kaboel naar Kandahar. Afgaande op de site Flightradar24 is er vrijdagochtend ook een vliegtuig uit Abu Dhabi in Kaboel geland.

Nadat de Taliban de Afghaanse hoofdstad op 15 augustus hadden ingenomen, kwam de burgerluchtvaart bijna volledig stil te liggen. Ongeveer tien dagen geleden werden ook alle niet-militaire vluchten van of naar Kaboel door de Afghaanse luchtvaartautoriteiten stilgelegd.

Hoewel vrijdag de eerste vluchten weer op de luchthaven landen, wordt er nog gewerkt aan de daadwerkelijke heropening van het vliegveld. Daarvoor is technische hulp vanuit Qatar ingevlogen.

De Verenigde Naties hebben ondertussen bekendgemaakt dat er vanaf de Pakistaanse hoofdstad Islamabad weer vliegtuigen met hulpgoederen en medicijnen naar Afghanistan kunnen vliegen. Recent vloog de VN al medische hulp naar Mazar-i-Sharif met een toestel van de Afghaanse onderneming Kam Air.