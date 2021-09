Twee Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt en naar een buurland waren gevlucht, zijn aangekomen in Nederland. Volgens een woordvoerder van Defensie heeft de Belgische luchtmacht ze van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad naar Brussel overgevlogen. Daarna zijn ze naar Nederland overgebracht.

De twee Afghanen en hun vijf kinderen waren "op eigen gelegenheid" naar het buitenland gegaan, aldus Defensie. Wat zij voor de missie hebben gedaan, was bij de woordvoerder niet bekend.

Vorige week stopten de Nederlandse evacuatievluchten vanuit Kaboel. Vele honderden mensen die naar Nederland wilden komen, bleven gedwongen achter.



"We bekijken voortdurend welke mogelijkheden er zijn om mensen te helpen, die vanwege hun werkzaamheden voor Nederland Afghanistan moeten ontvluchten", zei demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) eerder.

Toen de evacuatie stopte, bleven een Nederlands militair toestel en een tiental militairen achter in de regio voor het geval er toch een mogelijkheid zou ontstaan om mensen op te halen in de Afghaanse hoofdstad. Zij zijn nog steeds in de regio, zegt de woordvoerder.

Nederland slaagde erin ruim 2.500 mensen uit Kaboel te evacueren, van wie er 1.600 in Nederland blijven. Het kabinet schreef maandag aan de Kamer dat het ministerie van Buitenlandse Zaken meer dan dertienduizend heeft ontvangen van mensen in Afghanistan die geholpen willen worden. Een onbekend deel daarvan zegt in aanmerking te komen voor asiel in Nederland.