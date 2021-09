De Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kaboel verhuist na de machtsovername door de Taliban tijdelijk naar Qatar, zei demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) woensdag tijdens een bezoek aan de Golfstaat.

De laatste Nederlandse diplomaten verlieten Kaboel vorige week, toen de evacuatiemissie vanuit Afghanistan stopte. Het ministerie heeft wel steeds gezegd dat de ambassade weer opengaat zodra de veiligheidssituatie het toelaat. In Qatar is een vertegenwoordiging van de Taliban gevestigd.

Kaag is in Qatar om te bespreken wanneer de evacuatie uit Afghanistan weer hervat kan worden. Er zijn vermoedelijk nog honderden Nederlanders en anderen die naar Nederland willen vertrekken in Afghanistan.

Volgens de Franse regering zijn de Taliban met Qatar en Turkije in gesprek over een heropening van de luchthaven van Kaboel. Donderdag is Kaag voor overleg in de Turkse hoofdstad Ankara.

Qatar speelde achter de schermen belangrijke rol bij evacuatiemissie

Qatar heeft veel contact met de radicaal islamitische Taliban. Achter de schermen heeft het land een belangrijke rol gespeeld bij de evacuatiemissie in Afghanistan, zei Kaag. Ze dankte haar collega Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani nadrukkelijk voor alle steun.

Volgens Kaag is het belangrijk dat de Taliban een inclusieve regering vormen, omdat dat belangrijk is voor de stabiliteit van het land. Ook moeten meisjes naar school kunnen gaan, moeten vrouwen kunnen werken en moeten rechten van minderheden worden beschermd.

Deze voorwaarden zijn van belang voor de hervatting van humanitaire hulp, aldus Kaag. Nederland heeft Afghanistan vorig jaar maximaal 200 miljoen euro hulp in vier jaar tijd beloofd. Volgens de minister is stabiliteit in het land ook belangrijk voor Nederland, onder meer omdat zo een vluchtelingenstroom kan worden voorkomen.

Kaag ontmoette eerder op de dag nog de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, die ook in Qatar is voor overleg over Afghanistan. Verder bezocht ze nog een opvangkamp voor Afghaanse vluchtelingen. Kaag reist woensdag door naar Pakistan.