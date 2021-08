Defensie houdt de komst van familieleden van Afghaans-Nederlandse medewerkers tegen. Hoewel broers en zussen van het personeel in Afghanistan in gevaar zijn, mogen ze niet naar Nederland komen.

Volgens de Volkskrant hebben meerdere werknemers Defensie in de afgelopen tien dagen gesmeekt om familieleden naar Nederland te halen. Demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld blijft echter vasthouden aan de IND-norm van het kerngezin. Veel van de familieleden die in gevaar zijn, zijn daardoor niet op de evacuatielijst gekomen.

Defensie is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar. De Volkskrant meldt dat er binnen het ministerie onenigheid over de kwestie is. Het probleem zou niet alleen bij het huidige personeel spelen, maar ook bij oud-medewerkers wiens familieleden nu in gevaar zijn.

Naast broers en zussen gaat het ook om ouders en schoonouders van mensen die voor Nederland in Afghanistan hebben gewerkt. De Taliban zijn volgens berichten bezig met achterhalen wie voor de Verenigde Staten en voor andere NAVO-landen hebben gewerkt.

Voor het lokale personeel van de Nederlandse ambassade in Kaboel zijn wel uitzonderingen gemaakt. Sommige medewerkers mochten bijvoorbeeld een inwonende, afhankelijke ouder meenemen. Besluiten over mensen die buiten de IND-norm vallen, worden per geval genomen. Het lijkt erop dat vorige week tijdens de snelle evacuaties het criterium van kerngezin strikter is aangehouden dan voorheen.