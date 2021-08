Met het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen kwam er vrijdag na twintig jaar een definitief einde aan de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan. Een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen gedurende die tijd.

11 september 2001: De Verenigde Staten worden opgeschrikt door een serie aanslagen op Amerikaanse bodem. Twee vliegtuigen boren zich in de twee torens van het World Trade Center in New York City.

Ook het Pentagon, waar het Amerikaanse ministerie van Defensie zit, wordt geraakt door een vliegtuig. Een vierde vliegtuig, dat waarschijnlijk het Witte Huis als doelwit had, stort neer in een veld in Pennsylvania.

De aanslagen worden opgeëist door terreurgroep Al Qaeda, geleid door Osama Bin Laden. De Amerikanen eisen dat de Taliban, die Bin Laden in Afghanistan beschermen, de terroristenleider uitleveren, maar de jihadisten weigeren dat.

155 Hoe drie Amerikaanse presidenten vanaf 2001 strijd voerden in Afghanistan

7 oktober 2001: De VS bombardeert plekken in Afghanistan die van strategisch belang zijn voor de Taliban en Al Qaeda. Officieel als onderdeel van 'Operation Enduring Freedom' (Operatie Blijvende Vrijheid), maar velen noemen het dan al de oorlog in Afghanistan.

13 november 2001: Met hulp van de Amerikanen nemen anti-Taliban-groeperingen de Afghaanse hoofdstad Kaboel in. De Taliban worden verdreven, maar blijven bestaan en duiken onder in de vele schuilplaatsen die het bergachtige Afghanistan biedt.

Omdat de Taliban eens in de zoveel tijd steeds weer de kop opsteken, blijven de Amerikaanse troepen in Afghanistan om de veiligheid te bewaren.

7 februari 2009: De Amerikaanse president Barack Obama stuurt als gevolg van de groeiende dreiging van de Taliban meer troepen naar Afghanistan. Op het hoogtepunt zijn er zo'n 140.000 Amerikaanse militairen aanwezig in het land.

2 mei 2011: Amerikaanse Navy Seals doden Osama Bin Laden in een schuillocatie in Pakistan. Na de dood van de Al Qaeda-leider worden de eerste troepen teruggetrokken uit Afghanistan.

Obama meldt dat Osama Bin Laden dood is

2 mei 2012: Precies een jaar na de dood van Bin Laden ondertekenen Afghanistan en de VS een strategische overeenkomst. De Amerikanen trekken vanaf het eind van het jaar steeds meer troepen terug, omdat Al Qaeda verslagen lijkt.

18 juni 2013: De Amerikanen dragen het beheer van alle Afghaanse provincies over aan de Afghaanse regering.

28 december 2014: Obama kondigt aan dat Operation Enduring Freedom ten einde is en wordt ingeruild voor Operation Freedom's Sentinel. Die missie legt zich meer toe op de opbouw van Afghanistan en het trainen van Afghaans veiligheidspersoneel dan daadwerkelijke oorlogsvoering van Amerikaanse kant.

De NAVO-troepen trekken zich geleidelijk aan steeds meer terug uit Afghanistan. Onder de NAVO-missie 'Resolute Support' zet ook de verdragsorganisatie zich in voor het opbouwen van Afghanistan en het trainen van Afghaans personeel.

70 Trump prijst VS-troepen Afghanistan: 'Taliban wil deal door jullie'

29 februari 2020: De Amerikanen bereiken een vredesakkoord met de Taliban tijdens onderhandelingen in Doha, Qatar. De westerse troepenmacht zal Afghanistan verlaten, in ruil voor de belofte van de Taliban om vreedzame onderhandelingen te houden met de Afghaanse regering.

13 april 2021: De Amerikaanse president Joe Biden kondigt aan dat er in de onderhandelingen met de Taliban is afgesproken dat de westerse troepen uiterlijk 31 augustus Afghanistan hebben verlaten.

In de maanden na de aankondiging van het vertrek van de Amerikaanse troepen, worden de Taliban steeds actiever in Afghanistan. Vanaf eind juli gaat het offensief van de jihadisten bliksemsnel en valt de ene na de andere stad in hun handen.

108 Nu pijnlijk: Biden verdedigt Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan

16 augustus 2021: De Afghaanse regering geeft zich over aan de Taliban, die met hoofdstad Kaboel ook de laatste grote stad in Afghanistan veroveren.

30 augustus 2021: Het Pentagon bevestigt dat de laatste Amerikaanse militairen Afghanistan per vliegtuig hebben verlaten.