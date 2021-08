Het laatste vliegtuig met Amerikaanse militairen heeft Afghanistan verlaten, zo bevestigt het Pentagon maandag. Daarmee is er na twintig jaar definitief een einde gekomen aan de aanwezigheid van de Verenigde Staten in Afghanistan.

John Kirby, de perschef van het Amerikaanse ministerie van Defensie, bevestigde op een ingelaste persconferentie dat alle Amerikaanse troepen Afghanistan hebben verlaten.

De VS heeft daarmee de deadline van 31 augustus gehaald, die de Amerikaanse president Joe Biden had afgesproken met de Taliban. De jihadisten hebben inmiddels de controle over heel Afghanistan.

Door de deadline moesten veel westerse landen de afgelopen weken haast maken met het evacueren van hun ambassadepersoneel en Afghaanse medewerkers. Doordat ook veel Afghaanse burgers uit angst voor de Taliban het land wilden verlaten, zorgde dat voor chaotische taferelen op het vliegveld van Kaboel.

Amerikaanse militairen bleven in Kaboel om de evacuaties in goede banen te leiden. De Amerikanen hadden hun bondgenoten tot afgelopen vrijdag de tijd gegeven hun personeel te evacueren. Daarna hadden ze zelf nog enkele dagen nodig om al hun militairen en materiaal te laten vertrekken.

De VS viel in 2001 Afghanistan binnen, kort na de aanslagen van 11 september van dat jaar. Volgens de Amerikanen verleenden de Taliban in Afghanistan onderdak en bescherming aan de terroristen die verantwoordelijk waren voor de aanslagen, waaronder het Al Qaeda van Osama Bin Laden.