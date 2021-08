De Taliban zijn hun offensief begonnen op de Panjshir-vallei, de enige locatie in Afghanistan die ze nog niet beheersen. Lokale media melden hevige gevechten tussen de jihadisten en plaatselijke verzetsstrijders.

Volgens een woordvoerder van de Taliban werd het offensief maandagavond ingezet. Aan beide kanten zouden er al de nodige doden zijn gevallen, hoewel er geen precieze informatie bekend is over de troepensterkte en het aantal slachtoffers.

Een eerdere aanval van de Taliban zou al zijn afgeslagen door de plaatselijke verzetsmacht. De jihadisten zouden het internet in de regio hebben afgesloten om communicatie moeilijker te maken.

Na de val van Kaboel hadden de Taliban al "honderden strijders" gestuurd naar de Panjshir-vallei, waar de laatste Afghanen die verzet bieden tegen de jihadisten zich hebben verzameld. Onder hen zouden zich ook restanten van het Afghaanse leger bevinden.

De regio, zo'n 125 kilometer ten noorden van Kaboel, is omringd door steile bergketens en is daarom een geschikte plek om aanvallers af te weren. Tijdens het bewind van de Taliban in de jaren negentig lukte het de groep evenmin om de vallei in te nemen.

De verzetsmacht zou geleid worden door Ahmad Massoud, zoon van een beroemde strijder tegen de Taliban tijdens het bewind in de jaren negentig. Eerder vroeg Massoud de Verenigde Staten via Amerikaanse media al om wapens voor zijn opstand.