Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken reist "zo snel mogelijk" af naar Turkije, Qatar en Pakistan om de evacuatie van Nederlanders uit Afghanistan weer mogelijk te maken. Deze drie landen hebben "goede contacten en inzichten", zei Kaag maandag.

Ook moet duidelijk worden waar de Nederlandse ambassade in Afghanistan tijdelijk moet komen.

De Nederlandse ambassadeur in Kaboel is afgelopen vrijdag teruggekeerd naar Nederland. Zij verliet de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad donderdag met de laatste Nederlandse evacuatievlucht.

Er zijn vermoedelijk nog honderden Nederlanders en Afghanen die moeten worden geëvacueerd. De afgelopen twee weken hebben meer dan 2.500 mensen Afghanistan verlaten met Nederlandse vliegtuigen. Van deze evacués hadden er zo'n zestienhonderd Nederland als eindbestemming.

'Eerst zien, dan geloven'

De Taliban zouden hebben aangegeven dat mensen Afghanistan alsnog mogen verlaten. "Ik ben van het principe 'eerst zien, dan geloven'", zei Kaag daarop. Het zal wel even duren voordat er een internationaal plan B ligt om weer mensen te evacueren. "Het is niet een kwestie van de ene op de andere dag. Daar moeten we heel realistisch in zijn."

Nederland heeft op dit moment geen rechtstreeks contact met de Taliban. "In deze fase niet." De Duitsers hebben wel contact met de nieuwe Afghaanse machthebbers op ambassadeursniveau. Om de evacuatie weer mogelijk te maken zijn gesprekken met de Taliban nodig. Maar een gesprek voeren op een bepaald niveau houdt nog geen erkenning van een bewind in, benadrukte Kaag.