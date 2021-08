Meerdere raketten zijn maandagochtend afgevuurd richting de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel, melden meerdere getuigen en veiligheidsfunctionarissen. De raketaanval vindt plaats op een bijzonder moment, want later op de dag komen naar verwachting de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en de VS) bijeen voor topoverleg over Afghanistan.

De landen deden dat op 16 augustus ook al met de voltallige Veiligheidsraad, nadat de Taliban de hoofdstad Kaboel in handen hadden gekregen.

Het is niet zeker of de luchthaven van Kaboel daadwerkelijk het doelwit was. Daarnaast is niet duidelijk wie de raketten heeft afgevuurd. Een veiligheidsfunctionaris binnen de gevallen Afghaanse overheid meldt dat de raketten zijn afgevuurd vanuit een voertuig in het noorden van Kaboel. Een wijk nabij het vliegveld zou zijn geraakt, schrijft persbureau AP.

Uit beelden op sociale media blijkt dat de rook boven gebouwen in het noorden van de stad uitstijgt. In die regio van de stad ligt ook de internationale luchthaven. Getuigen melden dat de raketten zijn onderschept door het raketafweersysteem nabij de luchthaven, maar het is niet duidelijk of ze allemaal zijn neergehaald.

De Amerikaanse president Joe Biden zei afgelopen weekend snel nieuwe aanslagen op de luchthaven te verwachten. Vorige week donderdag kwamen bij zelfmoordaanslagen al zo'n 170 mensen om het leven. Als vergelding voor de bomaanslagen heeft de VS twee droneaanvallen uitgevoerd op ISKP, de terroristische tak van IS in de provincie Khorasan. Daarbij zou onder anderen de planner van de aanslagen zijn omgekomen.

Bij de aanslagen kwamen dertien Amerikaanse militairen om het leven. Hun lichamen zijn zondag overgebracht naar de Verenigde Staten. Foto: EPA

Mogelijk negen burgerslachtoffers bij nieuwe droneaanval VS

Zondag voerde de VS een nieuwe luchtaanval uit, ditmaal in Kaboel zelf. Vanaf grote hoogte werd een auto in de stad onder vuur genomen. Die zat vol met explosief materiaal, aldus het Amerikaanse leger. In het voertuig zat volgens het leger minstens één ISKP-lid, dat een aanslag op het vliegveld wilde plegen.

Mogelijk zijn er ook burgerslachtoffers gevallen. Nieuwszender CNN meldt dat zeker negen leden van één familie om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger zegt dat de explosieven in de auto mogelijk tot extra slachtoffers hebben geleid.