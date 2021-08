Het Amerikaanse leger onderzoekt of het zondag bij een luchtaanval op de Afghaanse hoofdstad Kaboel burgerslachtoffers heeft gemaakt. Nieuwszender CNN meldt dat zeker negen leden van één familie door de aanval om het leven zijn gekomen. Het ging volgens een broer van een van de slachtoffers om zes kinderen.

"We zijn op de hoogte van berichten over burgerslachtoffers na onze aanval op een voertuig in Kaboel", zegt een woordvoerder van het leger. "We zouden diep bedroefd zijn door elk mogelijk verlies van onschuldige slachtoffers."

De droneaanval op de auto was de tweede vergeldingsactie van de Amerikanen voor de dodelijke bomaanslag bij het vliegveld van Kaboel van donderdag. De aanslag is opgeëist door IS-K, de Afghaanse tak van terreurgroep IS.

Ooggetuigen meldden dat de getroffen wijk trilde door de enorme knal.

Gedode IS-strijder zou een nieuwe aanslag voorbereiden

"We zijn er zeker van dat we het doelwit hebben geraakt", aldus het Amerikaanse leger. De explosies die op de droneaanval volgden, zouden wijzen "op de aanwezigheid van een aanzienlijke hoeveelheid explosief materiaal" in de auto. Dat heeft volgens het leger misschien tot extra slachtoffers geleid.

Volgens een anonieme veiligheidsfunctionaris zat in de auto zeker één IS-K-strijder. Die zou een aanslag op het vliegveld hebben willen plegen.

In de Afghaanse hoofdstad zijn maandagochtend nieuwe raketbeschietingen gemeld. Journalisten van het Franse persbureau AFP hoorden meerdere raketten over de stad vliegen. Mensen die in de buurt van de luchthaven wonen, zeggen te hebben gehoord dat het raketafweersysteem in werking is gesteld. Vlak bij het vliegveld is een rookpluim te zien.

Duitse minister van Buitenlandse Zaken komt naar de regio

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas reist net als zijn Nederlandse collega Sigrid Kaag deze week naar de regio. Hij zal daar met drie buurlanden overleg plegen om ook na het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan evacuaties mogelijk te maken.

Maas, die om dezelfde reden in het afgelopen weekend in Turkije is geweest, landt maandagochtend in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. In de middag vertrekt hij naar Doesjanbe in Tadzjikistan en dinsdag brengt de minister een bezoek aan de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

Maas zegde de buurlanden aan het begin van zijn reis economische en humanitaire hulp toe. "Het is in ons eigen belang om te voorkomen dat de ineenstorting van Afghanistan de hele regio destabiliseert", zei hij. Demissionair minister-president Mark Rutte kondigde zaterdag aan dat Kaag deze week naar de regio reist.